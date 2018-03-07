Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için en güzel mesajlar ile 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için resimli mesajlar gibi aradıklarınıza bu haberde ulaşabilirsiniz... Peki 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk ne zaman kutlandı? Bu arada dünyanın en büyük arama motoru Google, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel bir tasarım (doodle) hazırladı. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Mart Kadınlar Günü için bir mesaj yayınladı. Dünyanın her yerinde kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar günü veya 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için oğullar; annelerine, evli olan erkekler; eşlerine, bir çok erkek ise etrafında bulunan kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için güzel sözler veya güzel resimli mesajlar göndermek için internette çılgınlar gibi aramalar yapıyor. Sizler de eğer bu dünyada yaşam boyu emek veren; annelerinize, kız kardeşlerinize, teyzelerinize, eşlerinize yani tüm kadınlarımıza 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için güzel sözler ve güzel resimli mesajlar göndermek isterseniz aşağıda bulunan detaylara gözatmanız yeterlidir.

Erdoğan Dünya Kadınlar Günü için mesaj yayınladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlandı. Siyasi hayatımız boyunca, kadınlarımıza olan şükranımızı, onların haklarını koruma mücadelelerine destek vererek gösterdik. İnsanlığa yönelik suç olarak gördüğüm kadına şiddetin ortadan kaldırılması noktasında daha fazla çaba sarf etmeliyiz. Her şeyden önce bir zihniyet değişimini gerektiren bu sorunun çözülmesi için devletle birlikte üniversitelere ve STK'lara da çok önemli görevler düşüyor. Medeniyet değerlerimizden, tarih ve kültürümüzden aldığımız güçle bu sorunu da aşacağız.

İnsanlık tarihindeki nice örnekleri gibi, ülkemizin kadınları da, tarih boyunca istiklal ve istikbal mücadelelerimizde daima en ön safta yer aldı. 15 Temmuz gecesi kadınlarımızın gösterdiği fedakarlıklar ve cesaret, asla unutulmayacak bir görüntü olarak tarihimize nakşolunmuştur.

15 Temmuz'da yitirdiklerimiz başta, ülkemizin bekası, milletimizin istikbali için şehit olan kadınlarımızı şükranla yâd ediyorum. Şiddetin kurbanı olan kadınlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum.

İŞTE GOOGLE'DAN KADINLAR GÜNÜ SÜRPRİZİ

Dünya Kadınlar Günü, biz bugün için kadın öncülerinden bazılarını bu güne özel kutlama yapmak için geçmişe bakarak seçim yaptık. En sevdiğiniz tarihsel kahraman hikayesini: Bizim slayt Doodle ile büyükannenin küçük kıza masal anlatışını dile getirdik. Küçük kız daha sonra yüzyıllar sonra ve Japonya'ya kadar uzanan bir yolculuğa çıkarak, hayali 13 olağanüstü kadınları ziyaret etti.

Bugünün Doodle'da yer alan kadınların bazılarının isimleri olmamasına rağmen, kendi tarzında bir iz bıraktığı gerçektir. Onlar meslekleri ve tutkuları ile geçmişleri günümüze taşıyarak ülkelerini selamlamış oldu. Bu yüzden bugün herkes ile kendi hikayelerini paylaşma fırsatı gördük.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ TARİHÇESİ

ABD'nin New York kentinde bir dokuma fabrikası... Çok ağır çalışma koşulları, çok uzun iş günleri ve buna karşın çok düşük ücretler. Koşulların her geçen gün daha da dayanılmaz hale gelmesi, kadın işçilerin artık tahammül sınırını zorlamaya başladı. Greve çıkma kararı alan kadınlar, taleplerini de açıkladılar: “Daha iyi koşullarda çalışmak, 10 saatlik iş günü, eşit işe, eşit ücret...” 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları talebiyle greve başladı. Bu sırada çıkan olaylar sırasında fabrika içinde şüpheli bir yangın başladı. 129 kadın, yangında hayatını kaybetti... Takvimler 8 Mart 1857’yi gösteriyordu. İşçilerin cenaze törenine 10.000'i aşkın kişi katıldı. . Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin , bu olayın ardından 8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak anılmasını öneri olarak sundu ve öneri oy çoğunluğuyla kabul edildi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez 19 Mart 1911’de Almanya ve İsviçre’de anıldı. Anmaların 8 Mart olarak değiştirilmesine 1921'de Moskova'da düzenlenen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı'nda karar verildi. ABD'de de ise 1960’lı yıllarda anılmaya başlandı. Birleşmiş Milletler, 66 yıl sonra 8 Mart'ın 'Dünya Kadınlar Günü' olarak kabul etti.

TÜRKİYE'DE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

Türkiye'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında "Emekçi Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlandı. 1975 yılında ve onu izleyen yıllarda daha yaygın, ve yığınsal olarak kutlandı, kapalı mekanlardan sokaklara taşındı.

"Birleşmiş Milletler Kadınlar On Yılı" programından Türkiye'nin de etkilenmesiyle, 1975 yılında "Türkiye 1975 Kadın Yılı" kongresi yapıldı. 12 Eylül Darbesi'nden sonra Cunta yönetimi tarafından dört yıl süreyle herhangi bir kutlama yapılmasına izin verilmedi. 1984'ten itibaren her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" kutlanmaya devam edilmektedir.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

– Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarım.

– 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin. Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun

– Analarımız, bacılarımız, hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum.

– Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

– Şuna inanmak lâzımdır ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Mustafa Kemel Atatürk (1923) Kadınlar günün kutlu olsun…

– Peygamberimizin (Cennet annelerin ayakları altındadır) sözünün muhatabı olan tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarım.

– Hayatı tutabilmek, sevgiyi kaçırmamak, Keşke dememek için umudunu ikiyle çarp bu gün. Ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine.. Gününüz mutlu, hayalleriniz tatlı olsun. Ellerinize güneş, gönlünüze bahar dolsun, Her şey gönlünüzce olsun.. 8 Mart’iniz kutlu olsun.

– Güneş yüzlü annem, ellerinden öperim. Kadınlar günün kutlu olsun..

– Sevgilim, birgün umarım bana gösterdiğin sevgi ve sabrı sana gösterebilme şansım olur… Kadınlar Günün Kutlu Olsun

– Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun sevgili annecigim..

– Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün Kutlu Olsun..Seni çok seviyorum.

– Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler. Kadınlar Günün Kutlu Olsun.

– Her şeye değer senin sonsuz sevgin. Seni çok arıyorum.. Çok özledim. Kadınlar günün kutlu olsun biricik meleğim.

– Mesafeler uzak olsada,yuregim hep senin canim..Kadınlar günün kutlu olsun.

– Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun sevgili annecigim..

– Her şeye değer senin sonsuz sevgin. Seni çok arıyorum.. Çok özledim. Kadınlar günün kutlu olsun biricik meleğim.

– Güneş yüzlü annem, ellerinden öperim. Kadınlar günün kutlu olsun..

– Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün Kutlu Olsun..Seni çok seviyorum.

– Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum.

– 8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

– Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum.

– Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum.. Kadınlar Günün Kutlu Olsun.

– Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum.

– Kadın, doğası gereği zayıftır; ama acıya en çok o dayanır. Kadının direncini kıran tek şey; hayal ettiği kişinin boş çıkmasıdır.

– Tüm dünya, ülkemiz ve üyelerimiz arasında görev yapan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

– Analarımız, bacılarımız hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın Kadınlar Günü’nü kutluyorum.

– 8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum..

RESİMLİ MESAJLAR