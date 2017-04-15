Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Referandum Sonuçları, 16 Nisan 2017 günü Adana ve diğer illerde neler oldu? Diğer iller gibi Adana da referandum sonuçları sabırsızlıkla bekleniyordu. Sandıkların açılmasıyla birlikte Adana'da heyecan doruklara ulaştı. Tüm halkın merak ettiği evet hayır oranı ne oldu? Yeni dönem Adana Cumhurbaşkanlığı sistemi için Adana ne diyor? İşte tüm detaylarıyla Adana16 Nisan 2017 Referandum Seçim sonuçları sizler için sitemizde... Adana referandum sonuçları. Adana Evet-Hayır oranı kaç çıktı? 2017 referandumunda Adana'da son durum ne? Referandumun yapılacağı günün akşamı sonuçlar hemen açıklanacak. Adana'da yaşayan vatandaşlar referandum sonuçlarını merakla bekliyor olacak. ​Bir oy deyip geçmeyin, bu çok önemli günde tercihiniz çöpe gitsin istemiyorsanız haberimize bir göz atın deriz. Peki sandık başına giderken nelere dikkat etmeli? İşte sizin için hazırladığımız sorularınızında cevabını bulacağınız ince detaylar...

2017 REFERANDUM SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

ADANA 2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI

Adana’da; toplam Sandık Sayısı : 4.427, açılan Sandık Sayısı : 4.427, toplam seçmen sayısı : 1.484.818, kullanılan oy sayısı : 1.271.889, katılım Oranı : % 85,66 olmuştu.

AKP: %36,8

CHP: %29,8

MHP: %19,6

HDP: %11,7



ADANA 2010 REFERANDUMDA NE DEDİ?

Adana 2010’da gerçekleşen referandumda “Hayır” demişti. Seçmen sayısının 1 milyon 385 bin 374 kişi olduğu 2010 referandumunda Adana’da sandığa giden kişi sayısı 991 bin 996 kişi olmuş seçmen katılım yüzdesi %72,77'de kalmıştı. İşte Adana 2010 referandum sonuçları:

HAYIR: 56.13

EVET : 43.86

Adana 2014 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Adana’da:

Ekmeleddin İhsanoğlu: % 50,43

Recep Tayyip Erdoğan: % 38,91

Selahattin Demirtaş : % 10,66



Oy verilirken aman dikkat!

Bir oy deyip geçmeyin, bu çok önemli günde tercihiniz çöpe gitsin istemiyorsanız haberimize bir göz atın deriz. Peki sandık başına giderken nelere dikkat etmeli? İşte sizin için hazırladığımız sorularınızında cevabını bulacağınız ince detaylar... Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini içeren 18 maddelik anayasa değişikliği referandumu için yarın sandık başına gidecek seçmenlerin oy kullanırken, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan kimlik kartlarından herhangi bir resmi nitelikteki belgeyi yanında bulundurması gerekecek.

Halk oylamasında yurt içinde 55 milyon 319 bin 222 seçmen, 167 bin 140 sandıkta oy kullanacak, cezaevlerine de 461 sandık kurulacak.

Seçim günü, sandık alanında alınacak tedbirler, seçmenlerin sandık başı işlemlerini izlemelerini engelleyecek nitelikte olamayacak. Sandık kurulu başkanının çağırdığı zabıta kuvvetleri dışında zabıta amir ve memurları ile resmi üniforma giymiş kimseler ve silah taşıyanlar sandık alanına giremeyecek. Oy verme işlemi sırasında gebeler, hastalar, engelliler ve yaşlılara öncelik tanınacak.

Sandık başında seçmene, vereceği oy hakkında hiç kimse müdahale, telkin ve tavsiyede bulunamayacak. Seçmenler oylarını kullandıktan sonra sandık başından ayrılacak.

Seçmenler oy verme günü, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgeyi yanında bulunduracak. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyen kayıtlı seçmenler, bu belgelerden birisiyle oy kullanabilecek.

Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmi bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kağıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şart olacak.



- Oy kullanırken

Sandık kurulu görevlisi, seçmenin kimliğini alarak seçmen listesinde ismini bulacak ve kontrollerini yaptıktan sonra birleşik oy pusulası, zarf ve mührü seçmene vererek kabinde oyunu kullanmasını isteyecek.

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılacak.

Oy pusulasında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. Oy pusulasına basılacak mühür, tercih edilen alanın dışına taşırılmayacak. Birleşik oy pusulasında tercih edilen alana "TERCİH" mührü basılacak ve mührün kuruması beklenecek. Mühürlenen yer dışta kalacak şekilde oy pusulası katlanıp zarfa konulacak.

Seçmenler, zarfı sandığa attıktan sonra, sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imzasını atacak.





- Engelli seçmenler

Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedensel engeli açıkça belli olanlar, o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık alanında bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımıyla oylarını kullanabilecek. Bir seçmen birden fazla engelli seçmene yardım edemeyecek.

Sandık kurulu başkan veya üyeleri, engelli seçmenlere yardım amacıyla oy verme kabinine giremeyecek, oy kullanma sırasında yardım edemeyecek.

İsteyen görme engelli seçmen, yanlarında getirdikleri "Oy Pusulası Şablonu" aracılığıyla oylarını kullanabilecek.



Liderler nerede oy kullanacak?

16 Nisan’da yapılacak referandumda Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da, Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Ankara'da oy kullanacak. Liderlerin 16 Nisan referandumunda nerede oy kullanacakları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önceki seçimlerde olduğu gibi İstanbul'da sandık başına gidecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman Ankara'da, Başbakan Yıldırım ise İzmir'de oyunu verecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici oyunu Ankara'da kullanacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları da Ankara'da sandık başında olacak. Komutanlar Çankaya İlkokulu'nda oylarını kullanacak. Başbakan Yardımcıları Tuğrul Türkeş ve Nurettin Canikli oyunu Ankara'da kullanacak. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş İstanbul'da, Veysi Kaynak Kahramanmaraş'ta, Mehmet Şimşek ise Gaziantep'te oy verecek.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Yozgat'ta, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya İstanbul'da, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik Adana'da, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Düzce'de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Bursa'da, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Kayseri'de, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Denizli'de, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak İstanbul'da, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç Samsun'da, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik Şanlıurfa'da, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Malatya'da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzon'da, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Mersin'de, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı Eskişehir'de, Maliye Bakanı Naci Ağbal Bayburt'ta, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz Sivas'ta, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık Kocaeli'de, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Afyonkarahisar'da, Sağlık Bakanı Recep Akdağ Erzurum'da, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Kars'ta sandık başına gidecek.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul'da, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ise Ankara'da oy kullanacak.



ADANA'DA EVET Mİ ÖNDE HAYIR MI?

Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören değişiklik nedeniyle tartışmalı ve hareketli geçen referandum kampanyalarının ardından Türkiye sonuçlara kilitlenirken Adana'dan gelecek sonuçlar da önemli olacak. Kentteki seçmen sayısının 1milyonun üzerinde olması Türkiye geneli sonuçlarda da belirleyici olacak. Bu yüzden Adana'da referanduma katılım, evet ve hayır için kullanılan oyların oranı merakla izlenecek. Peki Adana'da evet mi önde hayır mı? Bu sorunun cevabı 16 Nisan Pazar günü saat 17:00'den sonra aşağıda ve Karar.com sayfalarında olacak.