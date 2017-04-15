Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Referandumda en çok merak edilen illerin başında gelen İzmir’de, evet-hayır oy oranları belli olmaya başladı. İzmir evet-hayır oy oranları ve İzmir referandum sonuçları burada... Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için Türkiye heyecan içinde sandık başına gidiyor. Anayasa’da 18 maddeyi değiştirmek için oylanan referandumda, Aliağa referandum sonuçları, Balçova referandum sonuçları, Bayındır referandum sonuçları, Bayraklı referanum sonuçları, Bergama referandum sonuçları, Beydağ referandum sonuçları, Bornova referandum sonuçları, Buca referandum sonuçları, Çeşme referandum sonuçları, Çiğli referandum sonuçları, Dikili referandum sonuçları, Foça referandum sonuçları, Gaziemir referandum sonuçları, Güzelbahçe referandum sonuçları, Karabağlar referandum sonuçları, Karaburun referandum sonuçları, Karşıyaka referandum sonuçları, Kemalpaşa referandum sonuçları, Kınık referandum sonuçları, Kiraz referandum sonuçları, Konak referandum sonuçları, Menderes referandum sonuçları, Menemen referandum sonuçları, Narlıdere referandum sonuçları, Ödemiş referandum sonuçları, Seferihisar referandum sonuçları, Selçuk referandum sonuçları, Tire referandum sonuçları, Torbalı referandum sonuçları, Urla referandum sonuçları, gibi merak ettiğiniz tüm detaylar ayrıntılı olarak turkiyegazetes.com.tr adresinde olacak.

2017 REFERANDUM SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

İZMİR REFERANDUM SONUÇLARI 2017 - SEÇİM SONUÇLARI BU ADRESTE

Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği seçim sonuçlarını aşağıda bulunan resme tıklayarak en hızlı şekilde takip edebilirsiniz. Evet ve hayır anlık oy oranlarını görebilirsiniz. İl İl referandum sonuçları seçim sonuçlarına özel hazırladığımız bu sayfada bulabilirsiniz.

1 KASIM 2015 SEÇİM SONUÇLARINDA İZMİR'DE OY ORANI NASILDI?

1 Kasım 2015 Genel seçimlerinde İzmir'de en yüksek oy yüzde 45, 94 ile CHP'ye verilmişti. Onun ardından ise oyların yüzde 31,70'lik oranını Ak Parti almıştı. MHP ise 11, 24 ile 3. Sırada yer aldı.

YSK'DAN TERCİH AÇIKLAMASI

"Son günlerde özellikle sosyal medyada, seçmenlerin Halk oylamasında “TERCİH” mührünü oy pusulasında “EVET” veya “HAYIR” yazılarının üzerine basmamaları gerektiği, yoksa oyların geçersiz sayılacağına dair asılsız ve yanlış haberler dolaşmaktadır. Birleşik oy pusulasında “EVET” için beyaz, “HAYIR” için kahverengi bölümler ayrılmıştır.”TERCİH” mührünün bu bölümlerden sadece birine (yazının üstüne de denk gelse) basılması yeterlidir. Kamuoyuna duyurulur."

2010 İZMİR REFERANDUM SONUÇLARI

Toplam seçmen: 2.870.876

Kullanılan oy sayısı: 2.309.983

Katılım oranı: % 81,69

Evet: % 36.82

Hayır: % 63.17