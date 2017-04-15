Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş sürecinde Anayasa’daki 18 maddelik değişim için sandık başına gidiyor. Rize referandumda evet mi hayır mı dedi, referandumda Rize’de evet- hayır oy oranları belli oldu mu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi olan Rize’de evet-hayır oy oranları belli olur olmaz turkiyegazetesi.com.tr adresinden anında öğrenilecek… İşte Rize referandum sonuçları ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

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REFERANDUMDA OY KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Son dakika Rize referandum sonuçları ve evet hayır oy oranını anlık olarak buradan takip edebilirsiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de evet çıkması kesin gözüyle bakılırken, oranın ne olacağı daha çok merak ediliyor. AK Parti'nin genel seçimler ve son referandumda yüksek oy aldığı Rize'de evet oranın ne olacağı Türkiye geneli için de gösterge olacak. Peki referandumda nasıl oy kullanmalıyız, oyumuzun geçerli olması için nelere dikkat etmeliyiz.

Referandumda yurt içinde 55 milyon 319 bin 222 seçmen, 167 bin 140 sandıkta oy kullanacak. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyen vatandaşlar da oy kullanabilecek. Kağıdı bulunmayıp kütüğe kayıtlı olanlar, ibraz edecekleri kimlik belgeleriyle (nüfus kağıdı, resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, ehliyet, evlenme cüzdanı) oy verebilecek.

Hem “Evet” hem de “Hayır” bölümüne iki kez mühür basılması da oyu geçersiz kılacak.

Buna göre, sandık kurulunca verilen ve kurulca düzenlenmiş biçim ve renkte olmayan, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan oy pusulaları kabul edilmeyecek.

Oy pusulasında “Tercih” mührü basılmamış oylar geçersiz sayılacak. Ayrıca hem “Evet” hem de “Hayır” bölümüne iki kez mühür basılması da oyu geçersiz kılacak. Diğer alana taşacak ya da iki alanın ortasında basılacak “Tercih” mührü de oyu geçersiz yapacak.

REFERANDUMDA OYUNUZU NASIL KULLANACAKSINIZ?

Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış, üzerine "Tercih" mührü dışında veya "Tercih" mührü yerine herhangi bir özel işaret, isim, imza kaşesi, mühür ya da parmak izi basılmış oy pusulaları geçerli sayılmayacak.

Üzerinde yer alan bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş, üzerinde yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler veya sayılar yazılmış, şekiller çizilmiş birleşik oy pusulaları da geçersiz sayılacak.