Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cinderella, Pamuk Prenses, Uyuyan Güzel Aurora, Küçük Denizkızı Ariel, Belle, Jasmine, Mulan ve Pocahontas… Onlar, kızların hayal dünyasını süsleyen zarif, güzel ve bir o kadar da güçlü kahramanlar… Şimdi kendi masallarından çıkarak Keskin Color’ın “Prensesler” koleksiyonunda buluşuyorlar. Koleksiyonun her bir parçası özellikle bu yıl kızların favorisi olmaya aday. Defter ve saplı çantalardan oluşan ürünlerde en sevilen prensesler okulda kızlara eşlik ediyor. Böylece okula gitmek çok daha keyifli hale geliyor.

Keskin Color’ın “Prensesler” koleksiyonu seçkin kırtasiyelerde ve zincir mağazalarda sizleri bekliyor…