Kültür ve Turizm Bakanlığı bandroller için e-devlet çerçevesinde hizmet vermeye başladı. Daha evvel Kültür Bakanlığına iletilen talep doğrultusunda posta yoluyla vatandaşa ulaştırılan bandrol satış listesi, artık e- devletten alınabilecek. Bu yeni uygulama ile vatandaşlar eser sahibi oldukları kitaplara ilişkin bandrol satışlarını sanal ortamdan sorgulayabilecek. Bununla bilgiye kolayca ulaşılabilecek. Damla Peker
Bandrol sorgusu artık e-devlette
21.04.2017 - 07:30 | Son Güncelleme: 21.04.2017 - 07:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kültür ve Turizm Bakanlığı bandroller için e-devlet çerçevesinde hizmet vermeye başladı.
Etiketler : bandroll,
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