Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı bandroller için e-devlet çerçevesinde hizmet vermeye başladı. Daha evvel Kültür Bakanlığına iletilen talep doğrultusunda posta yoluyla vatandaşa ulaştırılan bandrol satış listesi, artık e- devletten alınabilecek. Bu yeni uygulama ile vatandaşlar eser sahibi oldukları kitaplara ilişkin bandrol satışlarını sanal ortamdan sorgulayabilecek. Bununla bilgiye kolayca ulaşılabilecek. Damla Peker