Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabükspor, Akhisar Belediyespor ve Galatasaray karşısında galibiyete uzanarak 3 maçlık seri yakalayan Fenerbahçe, hafta sonunda oynanacak olan Rizespor maçının biletlerini satışa çıkarıyor. 30 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak olan karşılaşmanın ilk biletleri yarın Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyeleri için satışa çıkacak. Çarşamba günü yapılacak olan satışta Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri biletlerini alabilecek. Rizespor karşılaşması biletlerinin genel satışı ise perşembe günü yapılacak.

Fenerbahçe-Rizespor maçının bilet fiyatları şu şekilde:

Misafir Tribün: 65 TL

Okul Açık: 50 TL

Migros Tribünü: 50 TL

Borajet Tribünü-Maraton Üst H-I Blok: 100 TL

Fenerium Alt A-B-H-I Blok: 190 TL

Fenerium Alt C-G Blok: 220 TL

Fenerium Alt D-F Blok: 240 TL

Fenerium Alt E Blok: 250 TL

1907 Tribünü A-B-C-D-E-K-L-M-N Blok: 300 TL