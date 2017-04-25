Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe yenilerek kötü gidişata “dur” diyemeyen ve Avrupa kupalarına katılma iddiasını bile zora sokan Galatasaray’da teknik direktör Igor Tudor’un koltuğu sallantıya irerken, şimdiden gönderilmesi konuşulmaya başladı.



Maçtan sonra kendi aralarında değerlendirme yapan Sarı-Kırmızılı idareciler, tüm eleştirilere rağmen, “Fatih Terim veya Lucescu gibi kimsenin itiraz etmeyeceği bir isim gelecekse gelsin, yoksa yeni bir maceraya gerek yok. Tudor’la devam edelim” dedikleri ortaya çıktı.

Üstelik Galatasaray’ın iyi oynamadığı, Fenerbahçe’nin oynamalarına izin verdiğini dile getiren Sarı-Kırmızılılar, “Doğru dürüst pozisyonuz bile yok. Bu futbol kimseyi yanıltmasın. Riekerink dönemindeki kronik sorunlar da böyleydi” derken, en ilginç tespit de Volkan Demirel konusunda oldu.

Galatasaraylı yöneticiler, “Taraftarın gündemi Volkan Demirel’di. Yoksa maç sonunda daha farklı tepkiler olabilirdi! O bizi kurtardı” ifadesini kullandılar. Volkan Demirel, derbide Sarı-Kırmızılı taraftarların hedef tahtasındaydı.