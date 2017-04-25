Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan'da Panathinaikos'u iki maçta da yenip seriyi 2-0 yapan Fenerbahçe, bu akşam 20:45'te rakibiyle Ülker Sports Arena'da karşılaşacak. Maç Bein Sport 3'ten canlı olarak ekranlara gelecek. Sarı-Lacivertliler, bu karşılaşmayı da kazanırsa, İstanbul'daki Final Four'da mücadele hakkı elde edecek. Bu karşılaşma için kombineler dışındaki biletler kısa sürede tükendi. En ucuzu 88, en pahalısı 253 TL olan biletler karaborsada bin TL'ye kadar ulaştı.



HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe – Panathinaikos 3. maçı 25 Nisan Salı günü 20.45’de yapılacak. THY Euroleague maçları BeIN Sports 3 (LİG TV) kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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OBRADOVİC 16. DÖRTLÜ FİNAL İÇİN

Fenerbahçe'nin tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, takımıyla turu geçmesi durumunda kariyerinde 16. kez Dörtlü Final'de mücadele etmeye hak kazanacak.

Bu kulvarda kariyerinde 22. sezonunu geçiren Sırp başantrenör, daha önce çalıştırdığı Panathinaikos'la 8, Fenerbahçe ve Real Madrid'le ikişer, Partizan, Benetton ve Joventut Badalona'yla ise birer kez Dörtlü Final'de yer aldı.

Obradovic, Avrupa Ligi'ni 8 defayla en fazla kazanan başantrenör unvanına da sahip.

OBRADOVİC'LE ÇEYREK FİNALDE MAÇ KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, başantrenör Obradovic yönetiminde THY Avrupa Ligi'nde play-off serilerinde çok iyi bir performans sergiliyor.

Sarı-lacivertlilerle Avrupa Ligi'nde 4. sezonunu geçiren Sırp başantrenör, takımını 3 kez play-off'lara taşıdı. Fenerbahçe, tecrübeli çalıştırıcıyla çıktığı 8 çeyrek final maçını da kayıpsız geçti.

Fenerbahçe, 2014-2015'te Maccabi'ye, 2015-2016'da da Real Madrid'e maç kaybetmeden serileri 3-0 kazanmıştı. Panathinaikos Superfoods'u ilk iki karşılaşmada yenen sarı-lacivertliler, son iki sezonda gerçekleştirdiği başarıyı tekrarlayarak müsabaka kaybetmeden Dörtlü Final'e yükselmeyi hedefliyor.

PANATHİNAİKOS PLAY-OFF'TA 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Panathinaikos Superfoods, THY Avrupa Ligi'nde play-off'ta oynadığı son 6 maçı da kaybetti.

Eski çalıştırıcısı Obradovic'in görevden ayrılmasından sonra Dörtlü Final'e kalma başarısı gösteremeyen Yunan ekibi, son 4 sezondur kupaya çeyrek finalde veda ediyor.

Panathinaikos Superfoods, 2014-2015'te play-off'ta CSKA Moskova'ya, geçen sezon da Laboral Kutxa'ya elenmişti. Bu iki rakibine üst üste 4 maç kaybeden Yunan temsilcisinin, Fenerbahçe'ye de ilk iki karşılaşmada yenilmesiyle bu seviyedeki galibiyet hasreti 6 müsabakaya çıktı.

PANATHİNAİKOS 5 YILDIR DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Yunan temsilcisi, Fenerbahçe'yi 5 yıldır deplasmanda yenemiyor.

Panathinaikos Superfoods, sarı-lacivertli takımı deplasmanda son olarak Avrupa Ligi'nde 5 Şubat 2012'de 77-56'lık skorla mağlup etmişti. Daha sonra Ülker Sports Arena'da oynanan 5 maçı da Fenerbahçe kazandı.

Fenerbahçe, rakibi karşısında iç sahadaki üstünlüğü sürdürerek adını Dörtlü Final'e yazdırmak istiyor.

MAÇ KADROLARI

Fenerbahçe:

Dixon

Sloukas

Bogdanoviç

Melih

Nunnally

Kaliniç

Datome

Bennett

Antiç

Ahmet

Udoh

Vesely

Coach: Obradoviç

Panathinaikos:

James

Calathes

Feldeine

Rivers

Charalampopoulos

Pappas

Nichols

Fotsis

Gabriel

Gist

Singleton

Bourusis

Coach: Pascual