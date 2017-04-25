Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AKPM'de alınan kararlar hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Kalın, “AKPM kararı, Türkiye düşmanı çevrelerin siyasi operasyonudur. Hakikatle ve hakkaniyetle ilgisi olmayan bu maksatlı kararı kınıyoruz” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, AKPM kararlarını kınadı
25.04.2017 - 18:29 | Son Güncelleme: 25.04.2017 - 18:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) kararlarını kınadı.
Etiketler : İbrahim Kalın,cumhurbaşkanlığı sözcüsü,Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi,
467758 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/467758.aspx
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