Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AKPM'de alınan kararlar hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Kalın, “AKPM kararı, Türkiye düşmanı çevrelerin siyasi operasyonudur. Hakikatle ve hakkaniyetle ilgisi olmayan bu maksatlı kararı kınıyoruz” ifadelerini kullandı.