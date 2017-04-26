Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) merkezi ortak sınav sistemi kapsamında, ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen ikinci dönem merkezi ortak sınavların ilk gün oturumu sona erdi. Sınavın ardından öğrenciler de "TEOG sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye merak ediyor. 26-27 Nisan'da yapılan TEOG soru ve çözümleri yarın (27 Nisan) saat 14.00'te itibariyle eba.gov.tr üzerinden açıklanacak. TEOG sınav sonuçları ile ilgili resmi bir açıklama yapılmamasına karşın 08 Haziran perşembe günü itibariyle açıklaması bekleniyor.

26 - 27 Nisan TEOG 2.DÖNEM SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2016 - 2017 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) 2.dönem sınav sonucu ne zaman açıklanacak soruları sorulmaya başlandı. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamasına karşın 08 Haziran perşembe günü itibariyle açıklaması bekleniyor. 2017 TEOG sınav sonucu açıklanır açıklanmaz haberimizden kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

26-27 Nisan 2. DÖNEM TEOG SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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MEB, TEOG SINAVI SORU VE CEVAPLARININ YARIN AÇIKLANACAĞINI DUYURDU

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), TEOG merkezi ortak sınav soru ve cevaplarının yayımlanacağını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı, 8. sınıflara yönelik 2. dönem TEOG merkezi ortak sınavının soru ve cevapları ile çözüm videolarının 27 Nisan Perşembe günü saat 14.00’ten itibaren www.eba.gov.tr adresinde yayımlanacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine ait merkezi ortak sınav soru ve cevapları yazılı olarak, çözümleri ise derslerin branş öğretmenlerinin anlatımlarıyla video olarak yayımlanacak. Tüm sınavlara ait soru ve cevaplar pdf ortamında yazılı olarak 27 Nisan Perşembe günü saat 14.00’te www.eba.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanacak. Bu saatten sonra da sınavlara ait soru çözüm videoları, yapımlarının tamamlanmasının ardından www.eba.gov.tr adresinde yayımlanacak” denildi.

TEOG 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

TEOG 2. dönem sınavları 26 Nisan - 27 Nisan 2016 tarihinde yapılacak. Mazeret sınavları ise 20 Mayıs - 21 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleşecek.

TEOG PUANI NASIL HESAPLANIR?

Yılsonu Başarı Puanı nedir?

Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır.

Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı nedir?

Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.

Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması

Öğrencilerin 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılır.

TEOG'DA BAŞARININ SIRRI SİSTEMLİ ÇALIŞMAK

Öğrencilerini düzenli TEOG dersleriyle sınava hazırlayan Doğa Okulları, 1. Dönem TEOG öncesinde kalan süreyi en verimli şekilde değerlendirmek amacıyla ek etütler, sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler yapıyor. Kişiye özel eğitimle rehber öğretmenler ve eğitim koçları tarafından takip edilen öğrenciler, hafta sonu kursu dahil 6 gün sınava hazırlanıyor.

Doğa Okulları Üst Yöneticisi Devrim Karaaslanlı, TEOG'da önceki yıllarda çıkan soruları analiz ettiklerini belirterek, 1. Kademe TEOG'da kasım sonuna kadar olan müfredattan, 2. Kademe TEOG'da ise sene başından nisana kadar olan müfredattan sorular çıktığını hatırlattı. Karaaslanlı sınavda başarılı olmak için sistemli çalışmanın yeterli olduğunu vurguladı.

TEOG sürecinde ailenin öğrenciye yaklaşımının da önemli olduğuna değinen Devrim Karaaslanlı, anne babaların çocuklarına sürekli "ders çalış" uyarısında bulunmaktan ve başka öğrencilerle kıyaslamaktan kaçınması gerektiğine dikkat çekti. Karaaslanlı, başarısı yükseldikçe ailenin öğrenciyi takdir etmesinin, her zaman öğrencinin yanında olduğunu hissettirmesinin sınav başarısına pozitif etki yaptığını, öğrencinin motivasyonunu arttırdığını kaydetti.

TEOG NEDİR?

Temel Eğitimden Orta Eğitime Geçiş Sınavı(TEOG), 8.sınıf öğrencileri için yapılmakta olan sınavın kısa adıdır. Öğrenciler TEOG'da, Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden sınava tabi tutulmaktadır.

SINAVA GİRME ŞARTLARI

2.1. Ortaokul Öğrencilerinin Sınavlara Girme Şartları

2016–2017 öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

2.2. Açık Öğretim Ortaokulu Öğrencilerinin Sınavlara Girme Şartları

Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan ve açık öğretim ortaokulunun 8‘inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olmak.

2.3. Yurt dışında Bakanlığımıza Bağlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Sınavlara Girme Şartları

2016–2017 öğretim yılında yurt dışında Bakanlığımıza bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

2.4. Yurt dışında ve KKTC’de Bakanlığımıza Bağlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Sınavlara Girme Şartları

Sınıf seviyesine göre, Türkiye’deki 8’inci sınıfa denk okullarda öğrenim görüyor olmak.