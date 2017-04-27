Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz haftalarda soğuk hava dalgası pazar tezgahlarını da etkilemiş, meyve fiyatlarını arttırmıştı. Isınmaya başlayan havalarla beraber meyveler de ucuzladı. Kayısı, yeni dünya, karpuz, erik, çilek, karadut tezgahları süslerken, vatandaşlara göre fiyatlar hala el yakıyor. Yaz mevsiminde sofraların vazgeçilmez meyvesi karpuzun dilimi 10 liraya satılırken, papaz eriğinin kilosu 15 liraya satılıyor. Kayısı kilosu 10 lira, armut 4 lira, ayva 8 lira, çilek 7 lira, ananas 15 liradan satılıyor. Satışlardan memnun olan pazarcı esnafı, "Fiyatlar daha da ucuzlayacak, şu an taze ve mevsiminde çıkan meyvelere talep var. ucuzladıkça vatandaş daha çok rağbet gösterecek. Özellikle çileğin fiyatı düştükçe vatandaş daha çok talep gösteriyor" dedi.



