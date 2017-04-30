Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Budapeşte yönetimi Sırbistan sınırına ikinci tel örgüyü çekti. Macaristan İçişleri Bakan Yardımcısı Karoly Kontrat, Macar hükûmetinin daha güçlü sığınmacı baskısına hazırlanmak için böyle bir karar aldığını ve sığınmacıların bu sayede sınırdan uzak durduklarını savundu. 155 km uzunluğundaki hatta şu “tedbirler” yer aldı: Jiletli tel örgü, termal kameralar, reflektör, gece görüş, alarm, drone sistemi. Askerler ve köpekler de sınırda devriye geziyor. Macaristan daha önce göçmen akınını durdurmak için Sırbistan ve Hırvatistan sınırına jiletli tel örgü çekmişti.