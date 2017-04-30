Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüşmede Trump, Duterte'yi Beyaz Saray'a davet etti. Duterte, geçtiğimizin yılın son aylarında Obama ile yaşadığı polemik ile adından söz ettirmişti. Duterte, Filipinler'in başkenti Laos'ta Obama ile yapacağı görüşme öncesinde, görüşmede insan hakları konusunu gündeme getirmeye hazırlanan ABD Başkanı'na 'o.. çocuğu' demişti. Obama bu sözler üzerine Laos ziyaretini iptal etmişti. Filipinler lideri, ABD'deki seçim kampanyası döneminde kendisini Trump'a benzetenlere ise, "O bağnaz ben değilim" sözleriyle yanıt vermişti.