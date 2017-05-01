Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dörtyol ilçesine bağlı Pekmezci Yaylası kırsalında saat 00.30 sıralarında arama-tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerle karşılaştı. Teröristlerin açtığı ilk ateş sırasında, 1 asker ile 1 güvenlik korucusu yaralandı. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle bir süre çatışma yaşandı. Bölgeye takviye birlikler ve ambulanslar sevk edildi. Yaralıların getirileceği Dörtyol Devlet Hastanesi'nde sağlık personeli hazır duruma getirilirken, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.