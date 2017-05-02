Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Texas Üniversitesinin Austin kampüsünde gerçekleşen bıçaklı saldırı sonucu 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre, kampüsteki spor merkezi yakınlarında bıçaklı saldırı olayı meydana geldi. Olaya müdahale eden acil sağlık ekipleri, saldırıda aldığı yaralar sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, ciddi şekilde yaralanan 3 kişinin de hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Polis zanlının gözaltına alındığı belirtti, ancak olayın nedenine ve karışanların isimlerine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.