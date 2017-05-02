Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliğinin ardından kurucusu olduğu AK Parti'ye üye olacak.Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün AK Parti'ye üye olacak
02.05.2017 - 10:11 | Son Güncelleme: 02.05.2017 - 10:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliğinin ardından kurucusu olduğu AK Parti'ye üye olacak.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,AK Parti,
469620 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/469620.aspx
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