Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ailesiyle birlikte İsviçre'deki evinde yarı bitkisel hayatta yaşamını sürdüren Alman pilotla ilgili açıklama yapan eski Formula 1 pilotlarından Philippe Streiff, Schumacher’in geçen 3 yılın ardından yürümesinin zor olduğunu belirterek, ''Schumaher iyileşse bile yaşamının geri kalanını tekerlekli sandalyede geçirecek.’’ şeklinde konuştu.Streiff, doktorları ortak olan Schumi ile ilgili Le Parisien Gazetesi'ne verdiği demeçte, "Schumacher eşi ve çocuklarını tanıyabiliyor. Ancak henüz konuşamıyor. Gözleriyle anlaşıyor. Hafızasında ise problem var" ifadelerini kullanmıştı.



Öte yandan Formula 3'teki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, herhangi bir baskı hissedip hissetmediği konusunda, "Hiçbir baskı hissetmiyorum, yalnızca yapmam gerekeni yapıyorum. Soyadımı da değiştiremem. Ben bir pilotum hepsi bu.'' ifadelerini kullandı.Başını kayaya çarptığı kazanın ardından birden fazla operasyon geçiren ve sonrasında rehabilitasyon sürecine evinde devam edilen Alman sürücünün durumunda şu ana kadar beklenen iyileşme gözlemlenmedi.



16 MİLYON EURO HARCAMA YAPILDI

Evinde kurulan klinikte kalabalık bir sağlık ekibinin çalıştığı Alman pilotun tedavisi için iki yıllık sürede yaklaşık 16 milyon avro harcama yapıldığı iddia edildi. Efsanevi pilotun Haziran 2014'te komadan çıktığı açıklanmış ve Grenoble Hastanesi'nden taburcu edilerek rehabilitasyon süreci için tedavisinin Lozan Üniversitesi Hastanesi'nde sürdürülmesine karar verilmişti. Schumacher daha sonra, 9 Eylül 2014'ten itibaren tedavisinin devamı için İsviçre'deki evine gönderilmişti.