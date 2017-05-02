Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Bük köyünde tarlada çalışan 17 yaşındaki Yücel Gökmenoğlu, tarlada başından silahla vurulmuş halde bulundu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Yücel Gökmenoğlu, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Yücel Gökmenoğlu, daha sonra yoğun bakıma alındı. Gökmenoğlu’nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.