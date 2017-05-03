Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran İşçi Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan İran Kızılayı Arama Kurtarma Birimi Başkanı Şahin Fethi, Azerşehr'deki "Zemestan Yurt" madeninde öğle saatlerinde bir patlama olduğunu söyledi. Patlama sonucu 40'tan fazla madencinin göçük altında kaldığının tahmin edildiğini belirten Fethi, kurtarılan 6 işçinin hastaneye sevk edildiğini aktardı. Kızılay yetkilisi, kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi. Öte yandan basına açıklamada bulunan bir eyalet yetkilisi de patlamanın gaz sıkışıklığı nedeniyle meydana geldiğini ifade ederek, "Patlama, nöbet değişimi saatine denk geldiğinden, göçük altında kalan madencilerin sayısının yüksek olduğunu tahmin ediyoruz." dedi.