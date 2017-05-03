Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuş sürüleri zaman zaman uçuş trafiğini olumsuz etkiliyor. Son olarak Sabiha Gökçen Havalimanı pistinin çevresinde bulunan kuş sürüleri uçuş trafiğini olumsuz etkilerken, Pegasus Havayolları’nın Elazığ’dan gelen uçağı kuşlar nedeniyle pisti pas geçerken pilotlar kuş sürüleri ile ilgili kule’ye bilgi verdi.

Pilotların, pist çevresinde bulunan kuş sürülerini kule’ye bildirmesinin ardından kuşla mücadele başlandı. Kuşları uzaklaştırmak için mücadele edildiği sırada havalimanına iniş yapacak uçaklar bekletildi.Yaklaşık 17 dakika boyunca Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişler yapılamadı.Kuşların uzaklaştırılması sonrası saat 11.00 da ise inişler yeniden başladı. Kuş sürüleri nedeniyle havada tur atan ve pisti pas geçmek zorunda kalan pilotlar ile kule arasında ilginç konuşmalar yaşandı.Pilot ile kule arasındaki diyalog şöyle gerçekleşti:

Pilot: Kule pist sonunda kuş sürüleri var bilginize

Kule: Mutabıkız şimdi aldım bilgileri trafikten, followmi gönderiyorum çok teşekkürler.

Kule: Kalkış mümkün değil kavşakta bilginize,arayacam sıranız geldiğinde

Kule: İniş mümkün değil kuşla mücadele var pistte, elimden geleni yapacağım

Pilot: Pistteki kuş tehtidi nedeniyle pas geçmek zorunda kaldık

Kule: Anlaşıldı