Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Loto'da bu hafta yapılan çekilişte kazandıran numaralar hangileri? Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları bu haberde yer alacak. ''Süper Loto'da hangi numaralara çıktı, Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu?'' gibi merak ettiğiniz detaylara, ''4 Mayıs Perşembe Süper Loto sonuçları Öğren | Süper Loto çıkan numaralar hangileri?'' başlığında hazırladığımız haberde bulabilirsiniz. Bu hafta 498. kez çekilecek olan Süper Loto, saat 21:30'dan itibaren turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alacak.

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Bu hafta 498. kez çekilecek olan Süper Loto'yu, milyonlar zengin olma hayaliyle merak içinde bekliyor. Süper Loto sonuçları belli olur olmaz bu haberde yer alacak.

SÜPER LOTO 27 NİSAN 2017 SONUÇLARI

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur.



SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Aynı kolonda 1'den 54'e kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Süper Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye bilen olmadığı durumda bir sonraki haftaya devir eder.

SÜPER LOTO KOLON FİYATI

Süper Loto kolon fiyatı 2 TL’dir. Yukarıda yazıldığı gibi bir kolonda sıralanmış 1′den 54′e kadar sayılardan altı adet işaretleyerek tek kolon oynamış olursunuz. Bir biletle toplam 6 kolon oynayabilirsiniz. İsterseniz altısını da doldurarak şansınızı arttırırsınız. Fakat Süper Loto kolon fiyatı 1 TL iken, tek seferde tüm kolonları oynadığınız taktirde, Süper Loto kupon fiyatı olan 6 TL’yi ödersiniz.

OYUN TÜRÜ KOLON FİYATI

Süper Loto 6/54 2 TL

Sayısal Loto 6/49 1.5 TL

On Numara 1 TL

Şans Topu 5+1 1 TL

EN ÇOK ÇIKAN İKİLİ GRUPLAR

Süper Loto çekilişinde bugüne kadara en çok çıkan ikili grupların başında 35-45 ve 9-35 ikilisi geliyor. Bu iki grup toplam 13'er kez çekildi. Daha sonra ise Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre en çok çıkan ikili gruplar 12'şer kez ile 19-25, 20-49, 26-50, 15-37 ve 31-35 oldu. Su ana kadar hiçbir 4'lü grup üç kez bir arada çıkmadı.

6 TUTTURMA İHTİMALİM NE?

Süper Loto resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 6 tutturma ihtimali 25 milyon 827 bin 165'te 1 olarak görünüyor. Tabi bu her bir kolon başına olan ihtimal. 25 milyon 827 bin 165'i oynadığınız kolon sayısına bölerseniz asıl tutturma ihtimalinizi öğrenebilirsiniz.