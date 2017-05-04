Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ın Musul kentinin batı yakasında bir okula düzenlenen füze saldırısı sonucu 81 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde bulunan 17 Temmuz bölgesindeki El-Vela Okulunu hedef alan füze saldırısında okula sığınanlardan 34'ü erkek, 29'u kadın, 18'i çocuk olmak üzere 81 kişi hayatını kaybetti.

DEAŞ ile silahlı güçler arasında çıkan çatışmalar nedeniyle sivil insanların sığındığı okulun hangi güç tarafından bombalandığının henüz belirlenemediği belirtildi.

Öte yandan, Terörle Mücadele Biriminden Yüzbaşı Ali el-Behadili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birime bağlı güçlerin En-Neccar Mahallesi yakınlarına düzenlediği füze saldırısı sonucu DEAŞ'ın savaş idaresinden sorumlu Habib Abdulcebbar'ın öldüğünü söyledi.