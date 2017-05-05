Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

5 Mayıs 2017 En güzel Cuma Mesajları burada. Bugün Müslümanlar için en önemli günlerden olan Cuma... Siz de bu mübarek günde sevdiklerinize gönderebilmeniz için en güzel Cuma mesajlarını sizler için derledik. Resimli Cuma mesajları, kısa cuma mesajları, Cuma mesajları 2017 5 Mayıs Cuma Gününüz mübarek olsun. En güzel, en anlamlı ve resimli Cuma mesajları haberimizde. Resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizle selamlaşın. Cuma günleri Müslüman alemi için mübarek bir gündür. Cuma günleri Cuma namazı kılınır. Sizler için hazırladığımız Cuma mesajları ile arkadaşlarınızın Cumasını kutlayabilir, sosyal medyada paylaşabilir, Whatsapp’tan sevdiklerinize yollayabilirsiniz. Cuma gününü en hayırlısı ile geçirmek dileğiyle cumanız mübarek olsun.



En güzel Cuma mesajları

Cuma, müminlerin bayramıdır. Bugün yapılan ibadetlere en az, iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da, iki kat yazılır.

Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, Cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur.

Cuma günü, kuşlar, vahşi hayvanlar birbirine, “Selam size, bugün Cumadır” derler.

Cuma diğer Cumaya kadar ve fazladan üç gün içinde işlenen günahlara kefaret olur. Çünkü iyi bir amel işleyene on kat sevap verilir.

Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri.

Cuma günü gusleden kimsenin günahları affolur.) [Taberani]

(Cuma günü sabah namazından önce, “Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh” okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa, bütün günahları affolur.) [İbni Sünni]

[Böyle büyük mükafat verilebilmesi için, o kişinin, düzgün itikada sahip olması, kul hakkını, kazaya kalan farzlarını ödemesi ve haramlardan vazgeçmesi şarttır.]

(Cuma günü veya gecesi ölen mümin, şehit olur, kabir azabından kurtulur.) [Ebu Nuaym]

(Ana-babanın kabrini, Cuma günleri ziyaret eden kimsenin günahları affolur, haklarını ödemiş olur.) [Tirmizi]

(Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur.) [Dare Kutni]

(Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın günahları affedilir.) [İsfehani]



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CUMA GÜNÜ SÜNNETLERİ NELERDİR?

Gusül abdesti

Temiz ve güzel elbiseler giymek

Güzel koku sürmek

Dişleri misvaklamak

Namaz vakti gelmeden önce cami de hazır cuma namazını beklemek

Kehf suresini okumak

Sürekli duâ etmek

Sürekli Peygambere salavat getirmek

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma günü 16 rekat namaz kılınır. Bunlar sırası ile şöyledir: Önce, Cumanın dört rekatlık ilk sünneti kılınır. Bu sünnet, öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sonra, cami içinde ikinci ezan ve hutbe okunur. Hutbe okunduktan sonra, ikamet okunup, cemaat ile Cuma namazının iki rekatlık farzı kılınır. Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, dört rekatlık son sünneti kılınır. Bunun kılınışı öğle namazının ilk sünneti gibidir. Bundan sonra, “Vaktine yetişip kılmadığım son öğle namazının farzını kılmaya” diye niyet ederek, öğle namazının farzı gibi zuhr-i ahir denilen bir namaz kılınır. Sonra da, sabah namazının sünneti gibi iki rekat vaktin sünneti kılınır. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbihler okunup, dua edilir.