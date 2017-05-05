Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 ALES sınav giriş yeri sorgulama ve 2017 ALES sınav giriş belgesi alma gibi merak ettiğiniz detayları bu haberde bulabilirsiniz.

2017 ALES sınavına girecek olan adayla, ''ALES sınav giriş belgeleri nasıl alınır, ALES sınav yeri sorgulama, ALES sınav yeri öğrenme'' gibi bir çok konuyu merak içinde arıyor. ALES sınav giriş yerleri ve ALES sınav giriş belgesi, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden alınabiliyor. ALES sınav giriş yeri öğrenmek için aşağıda belirttiğimiz, ''ALES SINAV GİRİŞ YERİ ÖĞRENME, ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN'' başlığından, istediğiniz bilgilere direkt ulaşabilirsiniz. İşte 2017 ALES ilk bağar dönemi sınavı ile ilgili detaylar...

LES GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

ÖSYM, ALES girişl belgesinin açıklandığını şu şekilde duyurdu; "7 Mayıs 2017 tarihinde saat: 10.00’da yapılacak olan 2017 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2017 ALES- İlkbahar Dönemi) ;başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edineceklerdir.

2017 ALES (İlkbahar Dönemi) saat:10.00’da başlayacak olup sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Saat 09.45’ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklardır."

ALES İlkbahar dönemi sınavında nasıl sorular sorulacak?

Sınava girecek olan adaylar için sözel ve sayısal olmak üzere iki farklı bölüm yer almaktadır. Bu bölümlerde kendi içlerinde Sayısal-1, Sayısal-2 ve Sözel-1, Sözel-2 olarak ayrılır. Sınavda cevaplanacak toplam soru sayısı 160’tır. Her bir bölümde 40 soru yer alır. Sayısal testler genel olarak adayların mantıksal olarak akıl yürütebilme becerilerini ve sayısal becerilerini ölçmeye yönelik olarak hazırlanır. Sözel testler ise adayların sözel olarak akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik hazırlanır. Sınavda sorulan sorular yükseköğretim programlarından kazanılmış olan yeterlilikleri ve bilgileri ölçmek için değildir. Sınavda sorulan sorular farklı alanlardan mezun olan adayların cevap verebileceği nitelikte olan sorulardır. Adaylar, puanlarının yüksek olarak hesaplanmasını istediği ağırlıklı puanlara göre 4 test içerisinden en az 3 tanesini cevaplandıracaktır. İsteyen adaylar tüm testleri de çözebilme hakkına sahiptir.



ALES Sınavına Kimler Girebilir?

Lisans eğitimi programından mezun ya da mezun olabilecek konumda olanlar ile yurt dışında lisans eğitimi alarak Türkiye’de akademik kariyer başlangıcı yapmak isteyenler, ÖSYM tarafından açıklanan kanun hükmünde kararname uyarınca ALES’e girebilirler. Araştırma görevlisi, uzman, okutman, öğretim görevlisi ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolar için açıktan ya da öğretim elemanı dışındaki kadrolar için naklen atanabilmek için ALES girilmesi zorunlu bir sınavdır.

ALES NEDİR?

Öncelikle “ALES Nedir?” sorusuna cevap verelim. Daha çok yüksek lisans başvuruları için girilen bir sınav olarak bilinen ALES, Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için ve doktora eğitimi için girilmesi gereken bir sınavdır.

ALES NERELERDE GEÇERLİ OLUYOR?

Eskiden tezsiz yüksek lisans programlarının başvurularında istenen ALES artık sadece tezli yüksek lisans için istenmektedir. Tezli yüksek lisans başvuruları için oldukça önemli bir kriterdir. Üniversiteler tezli yüksek lisans başvurularında ALES sonucuna çok önem vermekteler. Eğer iyi bir ALES puanına sahipseniz yüksek lisans başvurunuzda size önemli bir avantaj sağlar. Üniversiteler yüksek lisans başvurusu yapan öğrencilere ALES sonuçları, diploma notları, mülakat sonuçları ve bazen bilim sınavı sonuçlarını da dahil ederek bir puanlama oluştururlar. Bu puanlamada en yüksek oran ALES sonucuna aittir. Genelde ALES sonucu %50’lik bir paya sahiptir. Bu oran bazen %50’den fazla olmakla birlikte Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre daha az olamaz. YÖK Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde şöyle der:

“ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, ilgili senato tarafından belirlenir.”

Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla, lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de ALES sonuçları kullanılmaktadır. Bu yolla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların bu sınava girmeleri zorunludur. Mecburi hizmet yükümlülüğü olmaksızın, kendi imkanlarıyla yurt dışında lisansüstü öğrenim göreceklerin bu sınava girmelerine gerek yoktur. Çünkü sonucu sadece Türkiye’de kabul edilen bir sınavdır.