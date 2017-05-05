Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcumuz Taha Akgül’e tebrik telgrafı göndermiştir” denildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Avrupa Şampiyonu Akgül’e tebrik
05.05.2017 - 23:47 | Son Güncelleme: 05.05.2017 - 23:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcumuz Taha Akgül’ü tebrik etti.
Etiketler : recep tayyip erdoğan,taha akgül,güreş,
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