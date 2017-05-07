Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ASELSAN, günümüzün muharebe sahası ihtiyaçlarını en ileri derecede karşılamak üzere yeni nesil zırhlı muharebe sistemi geliştirdi. "Korhan" adı verilen sistem 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında (IDEF 2017) yerli ve yabancı katılımcılara tanıtılacak.Korhan, en ileri teknolojik olanaklardan faydalanılarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerini daha ileri düzeye taşımak amacıyla ASELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirildi.

Yüksek ateş gücüne sahip olan, gelişmiş hedef tespit ve takip sistemleriyle donatılan Korhan, son teknoloji ürünü kendini koruma ve çevresel farkındalık sistemleriyle kullanıcı ve sistem bekasını en üst seviyede sağlayabiliyor. Açık ve genişletilebilir mimarisi sayesinde sisteme, gelecek dönem ortaya çıkacak ihtiyaçlara yönelik güncelleme ve ilaveler milli olanaklarla yapılabilecek.

Korhan sisteminde ana silah olarak yüksek atım hızına sahip 35 milimetre top kullanılıyor. Söz konusu topun üretimi milli imkanlarla Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından yapılıyor. Sistem ayrıca ASELSAN tarafından yurt içinde geliştirilmiş olan ve herhangi bir dış bağımlılık olmaksızın Türkiye'de üretilen 35 milimetre parçacıklı mühimmatı kullanma kabiliyetine sahip bulunuyor.

Havadaki tehditlere karşı öz savunma

Korhan, akıllı mühimmat kullanımı yoluyla sütre arkasında bulunan hedeflere karşı yüksek etkinlik gösteriyor. Sistem, kendisine ve içinde bulunduğu birliğe karşı tehdit oluşturan helikopterler, uçaklar ve insansız hava araçlarına karşı da öz savunmasını yapabiliyor.ASELSAN tarafından geliştirilen otomatik şeritsiz mühimmat besleme mekanizması sayesinde tehdit tipine uygun mühimmatın seçilerek atılmasına imkan tanıyan sisteme, zırh delici, antipersonel, hava hedeflerine yönelik ya da tahrip edici nitelikteki mühimmatlar harekat ihtiyaçlarına göre yüklenebiliyor ve muharebe sırasında tehdit tipine uygun mühimmat seçilerek maliyet etkin kullanım imkanı sağlanıyor.Sistemde, karadan gelen yakın tehditlere karşı öz savunma için ana silahla aynı atış hattı mekaniğine yerleştirilmiş 7,62 milimetre makineli tüfek bulunuyor.

Yeni nesil haberleşme sistemleriyle donatıldı

Kullanıcı ve personel korumasının en üst seviyede sağlanması amacıyla insansız tipte tasarlanan Korhan silah kulesi, minimum girişimle araç içerisinde personel, silah ve mühimmat için azami alan ayrılmasına olanak tanıyor.Korhan, günümüzün muharebe alanının yoğun iletişim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ASELSAN tarafından geliştirilen yeni nesil haberleşme sistemleriyle donatıldı. Sistem aynı zamanda müşterek görev icra edeceği unsurlar ile eşgüdüm sağlanması için komuta kontrol ağı içinde görev icrasına yönelik tüm yetenekleri barındırıyor.Lazer tespit ve ikaz sistemleri bulunan sistem, aktif kendini koruma sistemi "AKKOR", kompozit ya da seramik modüler zırh koruması ve sis havanları sayesinde yüksek beka kabiliyetine sahip olarak tasarlandı.