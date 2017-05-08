Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçmişi 4.000 yıl öncesine dayanan bu karşı koyulamaz lezzetin hikayesini, Türkiye’nin 65 iline yayılan ürünleri ile çiğköfte sektörünün en iddialı oyuncularından olan Ziyafet Çiğköfte’nin Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Akıncı’nın ağzından dinledik.

3 Kardeş, Tek Bir Hayal : Türkiye Ziyafet Çekmeli



Ziyafet Çiğköfte Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Akıncı, bu yola 2 kardeşi ile beraber çıktığının altını çizerek, ’’ Bizim hikayemiz aslında 1995 yılına dayanıyor. Abim Mehmet Akıncı ve kardeşim Kadir Akıncı ile birlikte 1995 yılında kebap restoranı ile gıda işine girdik. Biz Adıyaman gibi dünyanın en lezzetli sofralarının kurulduğu bir memlekette yetişmiştik. Gıda işine girersek başarılı olacağımızı biliyorduk. Kebap restoranı işinin yanında catering işi ile de meşgulduk. Kardeşlerim ile birlikte tek bir hayalimiz vardı. Memleketimiz Adıyaman’ın bu büyülü lezzetini kurumsal bir düzende tüm Türkiye’ye hijyenik ve orjinal tatta sunmaktı. Amacımız sadece ticari kazanç değildi, bu kadar lezzetli ve sağlıklı bir lezzet hem Türkiye’ye hem de dünyaya bizim elimizden çıkmalıydı. Kararımızı vermiştik ve 2005 yılında çiğ köfte sektörüne girdik. Ve büyüme hızımız planladığımız gibi gerçekleşti. Bugün Türkiye’nin 65 ilinde 550 şube ile insanlara bu ziyafeti sunuyoruz ve Türkiye çapında 1150 kişiye istihdam sağlıyoruz.’’açıklamasında bulundu.

Ham Maddesi Bulgur Olan Bir Yiyeceğin Sağlıksız Olma İhtimali Yok



Konu ile ilgili yorumlamalarda bulunmaya devam eden Ziyafet Çiğköfte Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Akıncı, “Çiğ köfte son derece sağlıklı bir yiyecektir. Ham maddesi bulgur olan bir yiyeceğin sağlıksız olma gibi bir ihtimali yoktur. Çiğ köfte bulgurun tüm faydalarını içinde barındırır. Nitekim acının insan vücuduna faydası aşikar. Bizim ürünlerimizi doyurucu özelliği nedeniyle sporcular, diyet programı uygulayanlar ve hatta çeşitli rahatsızlıkları bulunanlar da gönül rahatlığıyla tüketiyor.Bunun yanında kırmızı biber insan vücuduna A ve C vitamini takviyesi yaparken, kolestrolü düşürücü etkisi de vardır. Acı tüketmenin kalp hastalıkları riskini aşağı seviyelere çektiği de hekimler tarafından sürekli vurgulanıyor” diyerek çiğ köftenin sağlık yönünü vurguladı.

Hedef Tüm Dünya



Ziyafet Çiğköfte markası için planlanan hedefler hakkında açıklamalarda bulunan Ziyafet Çiğköfte Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Akıncı; ’’Yurt dışından çok fazla sayıda franchise ve master franchise talepleri almaktayız. Bu bağlamda başta Avrupa ve komşu ülkeler olmak üzere dünyanın değişik bölge ve ülkelerinde ki yatırımcılarla yapılan görüşmeler devam etmektedir. Hedefimiz Adıyaman’da doğan çiğ köfteyi Ziyafet farkıyla tüm dünyaya yaymak ve bu muhteşem lezzetten dünyayı mahrum bırakmamak’’ sözlerini ifade etti.



Ziyafet Çiğköfte Hakkında



Damak tadını farklı bir anlayışla müşterilerine sunan Ziyafet Çiğköfte, 2005 yılında Arnavutköy'de hizmet vermeye başlamıştır. Kısa zamanda farklı şubeleriyle geniş kitlelere çiğ köfte lezzetini sunan firma, tamamen doğal ve eşine az rastlanır tadıyla Türkiye çapında öne çıkan, 600’e yakın şubesi ile 60 şehirde faaliyet gösteren sektöründe lider firmadır. Ziyafet Çiğköfte, sektöründe kendi üretimiyle ürün portföyünü zenginleştiren, alanındaki tüm gelişme ve yeniliklere uyum sağlayan, müşteri memnuniyetini her şeyin üstünde gören, toplam kalite anlayışıyla; yapılanmasını değişen müşteri ihtiyaçlarına göre geliştirebilen lider ve sadece bölgesel değil, ulusal alanda da marka sahibi olabilmektir.