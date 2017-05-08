Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MPİ on numara sonuçları belli oldu. 8 Mayıs 2017'de merakla beklenen on numara çekilişinde kazanan numaralar belli oldu. MPİ kazanan numaraları kendi sayfasında açıkladı. Talihli il ve ilçe neresi oldu? On numara hangi numaralara çıktı? İşte detaylar...

8 MAYIS 2017 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ..

On Numara Nasil Oynanir ?

On numara boş bir on numara kolonunun alınıp 1 den 80 e kadar olan rakamlardan 10 adet rakamın seçilmesi şeklinde oynanır. Her kolonda 10 tane rakam seçmek gerekmektedir.

Boş bir kuponda A kolonundan E kolonuna kadar toplamda 5 adet boş kolon bulunmaktadır. Bir kolon oynamak istediğimizde A kolonunundan 10 adet rakam seçeriz. Çekilişte 22 top çekilir. Şansımızı artırmak istersek diğer kolonları da oynayabiliriz.

On numara kolon ücreti 1 TL dir. Oynadığımız her kolon için 1 TL ücret öderiz.

On Numara İkramiyeleri Nereden Alınır?

On Numara çekilişleri, Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara çekilişi sonucunda ikramiye kazanan talihlilerden;

6 ve 7 bilenler bayilerden,

8 ve 9 bilenler bayilerden ve Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

10 bilenler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini tahsil edebilirler.

Çekiliş sonucunda hiçbir sayı için doğru tahminde bulunamayan kişiler de ikramiyelerini bayilerden alabilirler.

On numara oyunun Özellikleri

İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.