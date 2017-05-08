Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın yurdun iç kesimlerinde "kuvvetli rüzgar" ve "fırtına" uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan "meteorolojik uyarı"ya göre, yarın Marmara'nın güneyi, Ege Bölgesi, batı Akdeniz, İç Anadolu ile orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Kısa süreli fırtına şeklinde esebilecek rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.