Emre idman sırasında teknik direktör Tuchel’in yardımcısı Schleifer Schrey’in saldırısına uğradı. Mor’a fiziksel olarak zarar vermeye ve aşağılamaya çalışan fitness koçu Schrey’in bu hareketi sonrası kulüp harekete geçti. Futbolcunun menajeri Muzzi Özcan da yaşananları doğrularken yaşananlardan Emre’nin hiçbir suçunun olmadığını ve bundan kulübün de haberdar olduğunu söyledi.
Emre Mor’a hocası saldırdı!
09.05.2017 - 09:17 | Son Güncelleme: 09.05.2017 - 09:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borussia Dortmund’da forma giyen milli yıldızımız Emre Mor dün büyük bir şok yaşadı.
Etiketler : emre mor,haberler,Borussia Dortmund,
471740 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/471740.aspx
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