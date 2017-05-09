Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emre idman sırasında teknik direktör Tuchel’in yardımcısı Schleifer Schrey’in saldırısına uğradı. Mor’a fiziksel olarak zarar vermeye ve aşağılamaya çalışan fitness koçu Schrey’in bu hareketi sonrası kulüp harekete geçti. Futbolcunun menajeri Muzzi Özcan da yaşananları doğrularken yaşananlardan Emre’nin hiçbir suçunun olmadığını ve bundan kulübün de haberdar olduğunu söyledi.