Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, pazar günü Fransa’nın kuzeyindeki Doullens kentindeki bir sirk gösterisi sırasında yaşandı. Sirk gösterisi sırasında, aslan, bakıcısına saldırdı. Olay üzerine korkuya kapılarak çığlık atan çocuklar, aileleri tarafından dışarı çıkarıldı. Aslanın dikkatini dağıtmak için görevliler tarafından bölgeye duman sıkılırken, dikkati dağılan hayvan saldırıyı durdurdu.