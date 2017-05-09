Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor'da kim elendi, Survivor'da 9 Mayıs'ta kim gitti, Survivor'da adaya kim veda etti. "Survivor kim elendi, survivor eleme, survivor kim veda etti, adadan kim gitti" sorularının yanıtlarını aramaya başladı. Survivor eleme adayları ve 2017 Survivor eleme gecesi ile ilgili tüm tüm detaylar haberimizde. Survivor'da bugün yapılacak ada konseyinin ardından elemeye kalan Berna, Tuğçe ve Ogeday'dan en az SMS oyunu alan Survivor'dan elenecek. Survivor'da pazartesi ve salı günü oynanacak sembol, iletişim ve ödül oyunlarının ardından eleme yapılacak. Gönüllüler takımı yarışmacılarından Berna, Tuğçe ve Ogeday'dan en az SMS oyunu alan Survivor'dan elenecek.





TUĞÇE Mİ? OGEDAY MI? BERNA MI?

Eleme potasında 3 isimden biri bu akşam adaya veda edecek. Peki bu isim kim olacak? Survivor'da bu akşam elenen isim belli olacak. Belli olduğun andan itibaren sitemizden takip edebilirsiniz...



SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2017'de dokunulmazlık oyununda heyecan doruktaydı. İlk turu 6-4 gönüllüler ikinci turu 6-2 ünlüler kazandı. Böylece finale kalan oyun 3-1 ünlülerin oldu. İlk bireysel dokunulmazlığı kazanan Anıl'dan sonra ikinci bireyselde Volkan kazanarak kendisini elenmeye karşı korumaya aldı. Yapılan ada konseyinde adı en çok yazılan Tuğçe ve bireysel dokunulmazlık sahibi Anıl'ın adını verdiği Ogeday elemeye kaldı.



SURVİVOR ADAYA KİM VEDA EDECEK, İŞTE SMS KALAN ADAYLAR

Survivor'da Salı günü yapılacak konsey gecesinde Gönüllüler takımından 3 aday elenme potasında. Berna, Tuğçe ve Ogeday gelen SMS oylarına göre durumları belli olacak. SMS'i kuvvetli olan Berna ve yarışmanın başından beri takımın güçlü isimlerinden Ogeday ve Tuğçe'nin potada olması dikkat çekiyor.

SURVİVOR ELEME İZLE



Survivor'da cuma günü oynanan ödül oyununda ünlüler takımı iki seride gönüllüler takımını yenerek yarışın galibi oldu. Oyunu kazanan ünlüler galibiyeti saltbae hareketiyle kutladı.

Oyunu kazanan ünlüler takımı; Acun Ilıcalı'nın daveti üzerine Dominik'e gelen ve saltbae hareketiyle adını dünyaya duyuran ünlü etçi Nusret Gökçe'nin hazırladığı etlerden oluşan ziyafete hak kazandı. Ünlüler ayrıca Nusret'in Saltbae hareketinin baskılı olduğu tişörte de sahip oldu.



Takım arkadaşlarından Sabriye'ye eglenceli ceza

Acun'ûn bir başka sürprizi olan çikolata dolu sandık villada bir köşeye saklandı. Sabriye'ye ödül cezası ise takım arkadaşlarından geldi. Takım arkadaşları Sabriye'ye sandık bulma cezası verdi. Sabriye'nin sandığı arama anları tüm izleyenleri ekran başında güldürdü ve bir kez daha hayran bıraktı.