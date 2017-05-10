Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atletico Madrid Real Madrid maçı şifresiz ve canlı veren yabancı kanallar listesi ile ilgili tüm detaylar haberimizde... UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final 2. maçında iki İspanyol devi Atletico Madrid ile Real Madrid, bu akşam karşı karşıya geliyor. Heyecan seviyesi bir hayli yüksek olan Atletico Madrid Real Madrid mücadelesini şifresiz ve canlı veren yabancı kanallar listesi ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor. İlk maçında Atletico Madrid karşısında 3-0 gibi avantajlı bir skor elde eden Real Madrid, bu turu da geçip finalde Juventus’un rakibi olmak istiyor. Atletico ise Real karşısında bir üst tura çıkabilmek adına büyük bir şans için sahaya çıkıyor. Atletico Madrid Real Madrid maçını şifresiz ve canlı veren yabancı kanallar listesi için haberimizde yer alan linke tıklamanız yeterlidir… İşte Atletico Real maçı ile ilgili detaylar…

Atletico Madrid - Real Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda?

Saat 21.45'de başlayacak olan Atletico Madrid - Real Madrid Tivibu Spor 2’den canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr'de olacak.

Ekibiyle birlikte hazır

Avrupa’daki Madrid derbisinde FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır düdük çalacak. Karşılaşmada Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy’un dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Ali Palabıyık ve Barış Şimşek olacak.

MUHTEMEL 11'LER

ATLETICO MADRID: Oblak, Hernandez, Savic, Godin, Luis, Carrasco, Niguez, Gabi, Koke, Gameiro, Griezmann

REAL MADRID: Navas, Nacho, Ramos, Varane, Marcelo, Kroos, Casemiro, Modric, İsco, Benzema, Ronaldo

Çakır 4. kez...

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon üçü grup olmak üzere toplamda 4 maç yöneten Cüneyt Çakır, son olarak ikinci turda Real Madrid’in, deplasmanda Napoli’yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada düdük çalmıştı. Ardından çeyrek finallerde görev almayan Çakır, bu akşamki Atletico Madrid-Real Madrid sınavıyla yeniden Devler Ligi’ne dönecek ve 4. kez bu arenada yarı finalde sahne alacak.

ATLETİCO MADRİD REAL MADRİD MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR HANGİLERİ?

Tivibu Spor 2 , 2S TV 5 SPORT (HD only) Arena Sport 2 HD (cro) Arena Sport 3 (serbia) beIN Sports España / HD beIN Sports MENA HD 1 beIN Sports MENA HD 11 BT Sport 2 / HD Canal France / HD Canal Poland / HD Canal Sport 1 Afrique Channel 2 (israel) Club RTL Cosmote Sport 1 HD Dolce Sport 1 / HD Dvojka (RTV 2) / HD Futbol 2 (ukraine) / HD HRT TV2 (croatia) Idman TV Kanal A (slovenia) KTN Kenya M4 Sport / HD MATCH! Futbol 2 / HD MATCH! TV / HD MRT 1 (play.mrt.com.mk) NLO TV (ukraine) OBN BiH ORF Eins / HD ORTB (Benin) ORTM (Mali) Q2 HD Medialaan Rah-e-Farda RSI La 2 HD RTP 1 / HD RTS 1 (Serbia) RTS Deux HD RTÉ 2 Ireland / HD Sky Sport 1 (germany) / HD Sport 1 (hungary) / HD Sport TV1 (portugal) / HD SRF Zwei HD SuperSport 3 za / HD SuperSport MaXimo 1 SuperSport Select Tring Sport 1 HD TV Zimbo TV3 (sweden) / HD TV3 (denmark) / HD TV6 Estonia TV6 Latvia TV6 Lithuania UBC TV Uganda Veronica HD Viasat Football Norway / HD Viasat Jalkapallo Finland HD ZDF / HD Ziggo Sport Select HD