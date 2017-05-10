Atletico Madrid Real Madrid Az Tv, İdman Tv şifresiz ve canlı izle ile ilgili linkler bu haberde... UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında bu akşam Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Atletico Madrid Real Madrid maçı Az Tv, İdman Tv canlı izle linki için doğru adrestesiniz... İlk maçında kendi evinde Atletico karşısında 3-0 galip gelen Real, deplasmanda oynayacağı rövanş mücadelesine daha rahat çıkacak. Atletico Madrid ise Real Madrid karşısında daha sıkıntılı dakikalar yaşayacak. Dün gece Monaco karşısında 2-1 galip gelen Juventus, finale adını yazdırmayı başarmıştı. Juventus'un rakibinin belli olacağı Atletico Madrid Real Madrid mücadelesi bu akşam futbol severleri ekran başına kilitleyecek. Tivibu Spor 2 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak olan Atletico Madrid Real Madrid maçı Az Tv, İdman Tv ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek mi? Maçın başlama saati 21.45'ten itibaren aşağıda belirttiğimiz İdman TV ve Az Tv ekranlarından kontrol edebilirsiniz. İşte Atletico Madrid Real Madrid maçı İdman Tv, Az Tv ile ilgili detaylar...
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ATLETİCO MADRİD REAL MADRİD MAÇI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
İŞTE ATLETİCO MADRİD REAL MADRİD MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR
Klik Sport
Fox Soccer 2GO
O2TV Football
Sport Tv 1 (Portugal)
Eir Sport 2
Arena Sport 3 HD (Cro)
beIN Max 7 (Espana)
beIN Sports France 3 HD
BT Sport Extra 2 HD
Digi Sport 5 (Svk)
Sky Sport 4 (Germany)
Sport 2 (Hungary)
SuperSport 5 Za
Sport Tv 1 (Portugal)
SuperSport Maximo 1
TV3 Sport 1 (den)
Viasat Football Sweden
Viasat Football Norway
ViaPlay (denmark)
ViaPlay (finland)
ViaPlay (norway)
ViaPlay (sweden)
Fox Sports 2 Frekansı
Astra Uydusu
Frekans: 12188
Sembol: 27500
Polarizasyon: (H) Yatay
Bt Sport 2 Frekansı
Uydu Adı: Astra 2E
Frekansı:11.386
Sembol:29500
Fec :3/4
Polarizasyon: (V) Dikey
BU MAÇI CANLI YAYINLAYAN KANALLAR
Tivibu Spor 2, Arena Sport 2 (serbia) Arena Sport 4 HD (cro) beIN Sports MAX 6 (france) beIN Sports MENA 4 HD BT Sport Extra 3 *RED Button Canal Sport 2 HD (poland) Digi Sport 4 (svk) / HD Idman TV MATCH! Futbol 2 / HD Sky Sport 8 (germany) / HD Sport TV4 (portugal) / HD SuperSport 9 za Viasat Sport Sweden / HD Viasat Xtra 7
AZ TV
beIN Sport Espana HD
beIN Sport France 1 HD
beIN Sport Mena 1 HD
beIN Sport Mena 12 En HD
BT Sport Extra Red Button
Euro Sport 2 Sweden HD
Futbol 2 (ukraine)
Setanta Sport 1 HD
Irıb Varzesh
Match TV HD-1haberler
OTE Sport 8 HD
Fox Soccer 2GO
Proximus 11+
BT Sport 2 HD
Digi Sport 1 (hun)
Dolce Sport 2
Sky Calcio 5 HD
Sky Sport 3 (İtaly) HD
Sky Sport 5 (Germany) HD
Sport TV 2 (Portugal) HD
Sport Klub 1 (Slovenia)
SuperSport 3 HD (za)
İDMAN TV FREKANSLARI
Hotbird Frekans:11168
Pol.:Yatay(H)
Symbol:20400
Fec:5/6
Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 yada 12 34 56 9C 65 43 21 9C
İdman Tv Türksat frekansı
Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz
Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)
Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4
Türksat 4A Frekans : 11747 MHz
Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)
Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6
İdman Tv Türksat frekansı
Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz
Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)
Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4
Türksat 4A Frekans : 11747 MHz
Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)
Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6