Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atletico Madrid Real Madrid Az Tv, İdman Tv şifresiz ve canlı izle ile ilgili linkler bu haberde... UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında bu akşam Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Atletico Madrid Real Madrid maçı Az Tv, İdman Tv canlı izle linki için doğru adrestesiniz... İlk maçında kendi evinde Atletico karşısında 3-0 galip gelen Real, deplasmanda oynayacağı rövanş mücadelesine daha rahat çıkacak. Atletico Madrid ise Real Madrid karşısında daha sıkıntılı dakikalar yaşayacak. Dün gece Monaco karşısında 2-1 galip gelen Juventus, finale adını yazdırmayı başarmıştı. Juventus'un rakibinin belli olacağı Atletico Madrid Real Madrid mücadelesi bu akşam futbol severleri ekran başına kilitleyecek. Tivibu Spor 2 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak olan Atletico Madrid Real Madrid maçı Az Tv, İdman Tv ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek mi? Maçın başlama saati 21.45'ten itibaren aşağıda belirttiğimiz İdman TV ve Az Tv ekranlarından kontrol edebilirsiniz. İşte Atletico Madrid Real Madrid maçı İdman Tv, Az Tv ile ilgili detaylar...

ATLETİCO MADRİD REAL MADRİD MAÇI TİVİBU SPOR 2 ŞİFRESİZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ATLETİCO MADRİD REAL MADRİD MAÇI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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Az TV CANLI İZLE

İŞTE ATLETİCO MADRİD REAL MADRİD MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

Klik Sport

Fox Soccer 2GO

O2TV Football

Sport Tv 1 (Portugal)

Eir Sport 2

Arena Sport 3 HD (Cro)

beIN Max 7 (Espana)

beIN Sports France 3 HD

BT Sport Extra 2 HD

Digi Sport 5 (Svk)

Sky Sport 4 (Germany)

Sport 2 (Hungary)

SuperSport 5 Za

Sport Tv 1 (Portugal)

SuperSport Maximo 1

TV3 Sport 1 (den)

Viasat Football Sweden

Viasat Football Norway

ViaPlay (denmark)

ViaPlay (finland)

ViaPlay (norway)

ViaPlay (sweden)

Fox Sports 2 Frekansı

Astra Uydusu

Frekans: 12188

Sembol: 27500

Polarizasyon: (H) Yatay



Bt Sport 2 Frekansı

Uydu Adı: Astra 2E

Frekansı:11.386

Sembol:29500

Fec :3/4

Polarizasyon: (V) Dikey

BU MAÇI CANLI YAYINLAYAN KANALLAR

Tivibu Spor 2, Arena Sport 2 (serbia) Arena Sport 4 HD (cro) beIN Sports MAX 6 (france) beIN Sports MENA 4 HD BT Sport Extra 3 *RED Button Canal Sport 2 HD (poland) Digi Sport 4 (svk) / HD Idman TV MATCH! Futbol 2 / HD Sky Sport 8 (germany) / HD Sport TV4 (portugal) / HD SuperSport 9 za Viasat Sport Sweden / HD Viasat Xtra 7

AZ TV

beIN Sport Espana HD

beIN Sport France 1 HD

beIN Sport Mena 1 HD

beIN Sport Mena 12 En HD

BT Sport Extra Red Button

Euro Sport 2 Sweden HD

Futbol 2 (ukraine)

Setanta Sport 1 HD

Irıb Varzesh

Match TV HD-1haberler

OTE Sport 8 HD

Fox Soccer 2GO

Proximus 11+

BT Sport 2 HD

Digi Sport 1 (hun)

Dolce Sport 2

Sky Calcio 5 HD

Sky Sport 3 (İtaly) HD

Sky Sport 5 (Germany) HD

Sport TV 2 (Portugal) HD

Sport Klub 1 (Slovenia)

SuperSport 3 HD (za)

İDMAN TV FREKANSLARI

Hotbird Frekans:11168

Pol.:Yatay(H)

Symbol:20400

Fec:5/6

Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 yada 12 34 56 9C 65 43 21 9C

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

