Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malezya Başbakan Yardımcısı Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, gözaltına alınan üç FETÖ yöneticisinin Türkiye'ye iade edileceğini açıkladı.Başbakanlık ofisinde konuşan Hamidi, Malezya'nın gözaltılar nedeniyle herhangi bir yükümlüğe girmeyeceğini belirterek söz konusu isimlerin üçüncü bir ülkeye değil Türkiye'ye gönderileceğini aktardı. Geçen hafta gözaltına alınan FETÖ'cü Turgay Karaman, İhsan Aslan ve İsmet Özçelik, IŞİD faaliyetlerini yayma, etkileme ve finanse etme suçlamasıyla sorgulanıyor. FETÖ yöneticileri, 28 gün gözaltında tutulabilir. İsmet Özçelik, Aralık 2016'da bir göçmen polisine saldırı suçlamasıyla tutuklanmış ancak bir süre sonra serbest bırakılmıştı. FETÖ'nün haber sitelerinden tr724.com, gözaltıları "İki Türk kaçırıldı" diye duyurdu. Malezya, Ekim ayında iki FETÖ üyesini Türkiye'ye iade etmişti. tr724.com haber sitesi, Türkiye'ye verilen iki kişinin mafyavari yöntemlerle kaçırılıp Türk istihbaratına teslim edildiğini savundu.

(Milliyet)