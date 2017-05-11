Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lyon-Ajax TRT 1 canlı izle ile ilgili detaylar burada. UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş karşılaşmasında Lyon Ajax ile karşı karşıya geliyor. Lyon Ajax maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor. İlk maçta Hollanda'da kendi evinde Lyon karşısında 4-1 gibi net bir skor avantajı elde eden Ajax, Lyon karşısında alacağı avantajlı bir skorla finale adını yazdırmak istiyor. Lyon ise kendi evinde ağırlayacağı Ajax'a gol veya goller bularak bir üst tura adını yazdırmak istiyor. Lyon Ajax maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor. Sizler de eğer TRT 1 ekranlarından Lyon-Ajax maçını şifresiz ve canlı olarak izlemek istiyorsanız, aşağıda belirttiğimiz Lyon Ajax maçı TRT 1 canlı izle linkine tıklamanız yeterlidir. İşte Lyon Ajax maçı TRT 1 canlı yayın bilgileri...

LYON AJAX MAÇI TRT 1 CANLI İZLE

Lyon-Ajax maçı saat kaçta başlayacak?

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçında Lyon ilk maçta 4-1 mağlup olduğu Ajax Amsterdam'ı konuk edecek. Lyon'da Stade des Lumieres'te oynanacak karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu hakemlerinden Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını ise Tomasz Listkiewicz ve Pawel Sokolnicki yapacak. Lyon-Ajax karşılaşması saat 22.05'te başlayacak.

Ajax rövanşta rahat

Gençlerin ağırlıkta olduğu kadrolarıyla yeni bir yapılanmaya girişen iki takımın yarı finalde eşleşmesi futbolseverlerin dikkatini çekti. Futbol otoriteri tarafından finale çıkması beklenen Fransız ekibi Lyon, Hollanda futbolunun güçlü temsilcisi Ajax'a ilk maçta direnemedi. Amsterdam'da oynanan karşılaşmayı özellikle Hakim Ziyech ve Bertrand Traore'nin etkili futboluyla 4-1 kazanan Ajax final yolunda büyük avantaj elde etti. Barcelona'nın Paris Saint-Germain karşısında futbolseverlere yaşattığı bu maçta beklenmese de futbol her sonuca açık bir oyun.

Bu karşılaşmada Lyon'da sakatlığı süren Mapou Yanga-Mbiwa forma giyemeyecek. Ayrıca devre arasında Manchester United'tan transfer edilen Memphis Depay da Ajax maçı kadrosunda statü gereği yer alamıyor. Ajax'ın ise tek eksiği sakatlığı süren Daley Sinkgraven olacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Lyon: Lopes, Jallet, Mammana, Diakhaby, Morel, Gonalons, Toursart, Cornet, Tolisso, Valbuena, Lacazette

Ajax: Onana, Veltman, Sanchez, Viergever, Riedewald, Klaassen, Schöne, Ziyech, Traore, Dolberg, Younes

DİĞER MAÇ MANU - CELTA VIGO

Bir diğer yarı final rövanş maçında ise Manchester United ile Celta Vigo karşı karşıya gelecek. Deplasmandan 1-0'lık galibiyetle dönen "kırmızı şeytanlar", evinde finale uzanmak istiyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon en son Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Manchester United, sonrasında oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.