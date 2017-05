Türkiye Gazetesi

Süper Loto sonuçları 11 Mayıs ile ilgili detaylara bu haberden ulaşabilirsiniz. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe günü çekilen Süper Loto sonuçları belli oldu. 11 Mayıs Süper Loto sonuçları belli bu akşam çekilecek. Süper Loto'da kazanan numaralar, bu haberde yer alacak. Her an zengin olma hayalini süslüyor. Bu hafta Süper Loto'yu kazanan talihlinin belli olmasına artık saatler kaldı. Eğer Süper Loto sonuçlarını öğremek istiyorsanız, aşağıda belirtilen ''Süper Loto 11 Mayıs çekiliş sonuçları sorgulama ekranı için tıklayın'' linkine tıklamanız yeterlidir.

SÜPER LOTO 11 MAYIS ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

SÜPER LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta düzenli olarak Ankara Balgat'ta yer alan Genel Müdürlük binasında çekilişi yapılan Süper Loto oyununun 499. hafta çekilişi bu akşam tamamlanacak. Süper Loto çekilişi, her hafta Perşembe akşamları 21:15'te başlamaktadır. Kazanan rakamların açıklanması ve duyurulması ise en geç 21:45'tir.

SÜPER LOTO 11 MAYIS 2017 499. HAFTA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

SÜPER LOTO GEÇEN HAFTA (4 MAYIS) SONUÇLARI

Süper Loto 4 Mayıs çekiliş sonuçları açıklandı. Süper Loto’da kazandıran numaralar; 08, 15, 16, 25, 44 ve 51 oldu. 6 bilen kimse çıkmadığı için 5.062.771,58 TL değerindeki büyük ikramiye gelecek haftaya devretti. 5 bilen 62 kişi 9.254,95 TL, 4 bilen 3.653 kişi 169,00 TL, 3 bilen 75.646 kişi ise 14,05 TL ikramiye kazandılar.