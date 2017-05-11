Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nöbetçi Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği, "Atatürk'ün hatırasına hakaret etme" ve 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Atatürk'ün hatırasına hakaret etme" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında, Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edilmişti.

ŞÜPHELİLER ADRESLERİNDE BULUNAMADI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Ertuğrul Sarıyar tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Sarıyar, Hasan Akar (54) ve Süleyman Yeşilyurt (68) hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Savcı Sarıyar tutuklamaya yönelik yakalama talebine ilişkin yazısında,"Şüpheliler hakkında kuvvetli suç şüphesi varlığını gösteren delillerin bulunması, ülkenin kurucu liderine yönelik toplumda infial oluşturabilecek şekilde suçun işlenmesi, şüphelilerin adreslerinde bulunamamaları nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madddesi'nde koşulların oluştuğu gözetilerek tutuklamaya yönelik yakalama çıkartılması rica olunur" ifadelerine yer verdiği öğrenildi.

SULH CEZA HAKİMLİĞİ TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Nöbetçi Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği, "Atatürk'ün hatırasına hakaret etme" ve 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Basın Savcısı Ertuğrul Sarıyar, önceki gün Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından iki ayrı soruşturma başlatmıştı. Soruşturmaların, Süleyman Yeşilyurt'un televizyonda Atatürk hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle, Hasan Akar'ın ise sosyal medyada paylaşılan bir videoda Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyda hanım hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle başlatmıştı. Savcılık, şüpheliler Akar ve Yeşilyurt hakkında gözaltına alınma talimatı vermişti. Ancak Akar ve Yeşilyurt'a ulaşılamadı.