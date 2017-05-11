Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile düzenlediği ortak basın toplantısında, bugünün Somali için tarihi önem taşıdığını söyledi.

Konferansa, İngiltere ve BM ile eş başkanlık yapmaktan onur duyduğunu belirten Fermacu, Johnson ve Guterres'e Somali'nin barış ve istikrarına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Somali'ye uygulanan silah ambargosuyla ilgili bir soru üzerine Fermacu, terör örgütü eş-Şebab ile Somali güvenlik güçlerinin aynı silahlara sahip olduğunu, bunun terörle mücadeleyi güçleştirdiğine belirtti.

"Tabii ki temelde silah ambargosunun kalktığını görmek istiyoruz" ifadesini kullanan Fermacu, uluslararası toplumun Somali milli ordusunun yeniden oluşturulmasına yapacağı yardıma da terörle mücadele için ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Somali'nin 27 yıldan sonra ekonominin büyüdüğü ve uluslararası toplumun bir parçası olan istikrarlı, barış içinde bir ülke haline gelmeye ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Fermacu, şunları söyledi:

"Bu nedenle silah ambargosunun da kalkmasını istiyoruz ancak hemen bugün değil. Bunun gerçekleşmesi için bir yol haritasına ihtiyaç var. Belki bir yıl, belki 8 ay sonra, bütün gereklilikleri yerine getirdikten sonra ambargo kaldırılabilir."

"Öncelik eş-Şebab'la mücadele"

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson da silah ambargosunun hemen bugün kalkamayacağı konusunda Cumhurbaşkanı Fermacu aynı fikirde olduğunu dile getirerek, "Öncelik Somali'yi, Somali güvenlik güçlerini bölgesel yetkililerle işbirliği halinde eş-Şebab'la mücadele edecek koşullara ulaştırmak olmalı." diye konuştu.

BM Genel Sekreteri Guterres de Somali'de güvenliği sağlayan Afrika Birliği Misyonu'na (AMISOM) bağlı birliklerin ülkenin güvenliğini ekipman yetersizlikleri içinde ve zor koşullarda sağlamak için gösterdiği çabaya dikkat çekerek, uluslararası toplumun AMISOM'a daha istikrarlı ve öngörülebilir bir mali kaynak sağlaması gerektiğini söyledi.

Somali'de son yıllarda kaydedilen iyileşmelere dikkat çeken Guterres, "Uluslararası toplum Somali'ye destek için bir araya gelmeli. Eğer uluslararası toplum bu soruna yanıt verebilirse bu fırsatın kaçmayacağına ve Somali'nin sorunlu dünyamızın ihtiyaç duyduğu başarı hikayesine dönüşeceğine eminim." diye konuştu.