Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da, golcü arayışları doğrultusunda artık 2 isim ön plana çıktı.

Sarı-Kırmızılılar, Çin'de Evergrande forması giyen Jackson Martinez ile İngiltere'de Middlesbrough için ter döken Alvaro Negredo'yu gözüne kestirdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dün Şansal Büyüka'nın konuğu olduğu programda gelen soruya önce kaçamak yanıt verirken, "Yalanlamadığınıza göre bu haberleri doğruluyorsunuz" değerlendirmesi üzerine ise "Sizin dediğiniz gibi olsun" karşılığını verdi.

Ayrıca futbol direktörü Cenk Ergün'ün yurt dışında olduğu ve son olarak Alvaro Negredo transferi için bazı görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

İkisi de sıcak...

31 yaşındaki Negredo'nun bonservisi Valencia'da. Kiralık sözleşmesi bitince sezon sonunda ülkesi İspanya'ya dönecek. 1.86 boyundaki sol ayaklı futbolcunun bu sezon 10 golü var. Jackson Martinez de Çin'de mutlu değil ve Avrupa'ya geri dönüş yapmak istiyor. 30 yaşındaki Kolombiyalı golcüyle ilgili en büyük sıkıntı ise sık sık yaşadığı sakatlıklar.