Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nasrallah Lübnan'ın Suriye sınırında artık Hizbullah'a ihtiyaç olmadığını ve askerlerin tamamını çekmeye başladıklarını açıkladı. Sınır güvenliğini Hizbullah yerine Lübnan ordusu sağlayacak.



Son aylarda yaşanan gelişmelerin ardından sınır bölgesinin daha güvenli olduğunu savunan Nasrallah görevlerini tamamladıklarını ve kendilerine ihtiyaç kalmadığını belirtti.