Nasrallah Lübnan'ın Suriye sınırında artık Hizbullah'a ihtiyaç olmadığını ve askerlerin tamamını çekmeye başladıklarını açıkladı. Sınır güvenliğini Hizbullah yerine Lübnan ordusu sağlayacak.
Son aylarda yaşanan gelişmelerin ardından sınır bölgesinin daha güvenli olduğunu savunan Nasrallah görevlerini tamamladıklarını ve kendilerine ihtiyaç kalmadığını belirtti.
Hizbullah Suriye sınırından çekiliyor
12.05.2017 - 16:10 | Son Güncelleme: 12.05.2017 - 16:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hizbullah'ın Lübnan'ın Suriye sınırındaki askerlerini geri çekmeye bağladığı açıklandı. Sekreter Nasrallah tarafından yapılan açıklamada sınırın artık daha güvenli olduğunu ve sınırı koruma görevinin Lübnan ordusuna devredileceği belirtildi.
Nasrallah Lübnan'ın Suriye sınırında artık Hizbullah'a ihtiyaç olmadığını ve askerlerin tamamını çekmeye başladıklarını açıkladı. Sınır güvenliğini Hizbullah yerine Lübnan ordusu sağlayacak.
Etiketler : hizbullah,suriye sınırı,
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