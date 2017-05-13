Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her yıl mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Anneler Gününde sizde hayatınızın en değerli insanı olan annenize Anneler gününde hediye alarak mutlu edebilirsiniz. Çok az zaman kalmış ne alabilirim ki demeyin çünkü çok basit Anneler Günü hediye önerileri bizim sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Doğru tercihi yapabilmek için ilk olarak annem ne sever? diye düşünün ardından en özel Anneler Günü hediye seçeneklerine bir göz atın. Sonrasında en özel Anneler günü hediyesine sahip olan annenizin yüzündeki sevinci izleyin.

Nostaljik annelere

Bazı anneler için ise en güzel seçenek geçmişi hatırlatan hediyelerdir. Onunla geçirdiğiniz mutlu bir zaman dilimini veya bebekliğinizi anımsatan hediyeleri onlara bambaşka duygular yaşatabilir. İkinizin fotoğrafını koyduğunuz bir çerçeve veya bardak onları mutlu etmeye yetecektir.

Spor tutkunu annelere

Günün stresini sporla atan, arkadaşlarıyla yüzmeye, yürümeye gitmeye bayılan bir anneniz varsa ona spor yaparken kullanabileceği eşyalar hediye edebilirsiniz. Spor çantası, eşofman takımı, ayakkabılar veya termal taytlar annenizin hoşuna gidebilir.

Doğayla iç içe olmayı seven annelere

Şehrinden içinden kaçmayı çok sevse de iş yaşamından fırsat bulamamaktan dert yanan bir anneniz varsa, onun için en güzel hediye kendi bahçesini yapması için ona yardımı olabilirsiniz. Evin balkonunda küçük çaplı bir bahçe oluşturması için saksılarda yetiştirebileceği sebze ve meyveler alabilirsiniz. Ayrıca sevdiği çiçeklerle de mini bahçesini renklendirebilirsiniz.

Sanat düşkünü annelere

Renklerle veya müzikle iç içeyken yüzünde güller açan bir anne için hiç kuşsuz en güzel hediye onun içindeki sanatı ortaya çıkarmasına yardımcı olabilecek bir kurs bulmak olmak olacaktır; piyano, resim, fotoğraf… Kendi icra etmekten çok kulak vermeyi veya izlemeyi seviyorsa bir tiyatro, konser bileti de alabilirsiniz.

Fotoğraf çerçevesi

Anneler Günü hediyesi olarak güzel bir fotoğraf çerçevesi alabilir, içine birlikte çekildiğiniz resimlerden birini koyarak güzel bir sürpriz yapabilirsiniz.

Kobo Aura e-Kitap Okuma Cihazı

Eğer kitap okumayı seven bir anneniz varsa ona giderek yaygınlaşan Kobo Aura e-Kitap Okuma Cihazı hediye edebilirsiniz. Milyonlarca e-kitap okuma imkanı sunan bu cihaz hafif olması ve yeterli büyüklüğe sahip olmasıyla kolayca taşınabiliyor. Kobo Aura, kağıda basılmış bir görünüm ile her ortamda rahatça okuma yapılmasını sağlıyor.

Cep Telefonu

Artık sosyal medya kullananlar sadece gençler değil. Pek çok anne gibi sizin annenizde her fotoğrafınızın altında "Canım oğlu" veya "Güzel kızım" gibi yorumlar yapıyorsa belki de ona bir akıllı telefon almayı düşünebilirsiniz. Böylece onun sosyal hesaplarını daha rahat yönetmesine imkan tanıyabilirsiniz. Tercihinizi dilerseniz Android ya da iOS yönünde kullanabilirsiniz.

Fuji Instax Mini 8

Artık akıllı cep telefonlarının hayatımızda olmasından dolayı basılı fotoğrafları pek göremez olsak da onların yeri hayatımızda farklı. Fujifilm tarafından piyasaya sunulan Instax Mini 8 fotoğraf çekmeyi keyifli, eğlenceli bir aktiviteye dönüştürüyor. Küçük ve şık tasarımı ile yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz Instax Mini'ler özel anlarınızı fotoğraflamanızı ve bu fotoğrafları anında paylaşmanızı sağlayacak. Farklı renk seçenekleri bulunan Instax Mini'leri Anneler Günü hediyeleri arasında düşünebilirsiniz.

Canlı çiçek

Annelerin vazgeçilmezlerinden biridir çiçekler. Saksıdaki çiçekleriyle ilgilenmekten mutluluk duyan annenize Anneler Günü hediyesi olarak canlı çiçek alabilirsiniz. Güzel bir orkide, kaktüs, dieffenbachia, afrika menekşesi, barış çiçeği, gloksinya, guzmanya, Atatürk çiçeği ya da eşmenya tercih edebilirsiniz.

Akıllı bileklik

Akıllı bileklikler artık sadece gençler arasında değil, her yaştan insanın kullandığı teknolojik ürünler oldu. Akıllı bilekler ile nabız ölçme, adım sayma, gelen mesajları ve çağrıları fark etmeniz daha kolay. Teknoloji meraklısı bir anneniz varsa akıllı bileklikler onu mutlu edecektir.

Giyim eşyası

Böyle özel günlerde pek çok yerde özel indirimler görmekteyiz. Pek çok giyim markası da Anneler Günü'ne özel indirimlerini tüketicilere sunuyor. Bu markalarda annenizin hoşuna gidecek giyim eşyası satın alabilirsiniz.

Buket çiçek

Anneler Günü hediyesi olarak klasiklerden biri de buket çiçek alabilirsiniz. Hatta imkanınız varsa toplayabilirsiniz. Kırda çiçek toplama işi hem sizi çocukluk yıllarınıza döndürerek nostalji yaşatacak, hem de annenizi mutlu edecektir.