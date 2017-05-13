Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın, Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, "Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında, çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından dolayı fevkalade müteessirim." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

Kazada yaralanlara da acil şifalar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu tür acıların önüne geçebilmek için gereken tedbirlerin süratle alınması hususunda ilgili tüm kurumlarımızın gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum." açıklamasında bulundu.