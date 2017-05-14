Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakaryaspor Diyarbekirspor canlı izle! Sakaryaspor Diyarbekirspor maçı TRT KURDİ kanalinda canlı izlenecek, iki takımın kentlerinde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bir üst lige çıkan takımın belirleneceği bu karşılaşma, her iki takım için de altın niteliği taşıyacak. Peki, Sakaryaspor Diyarbekirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta izlenebilecek? İşte, merakla beklenen Sakaryaspor Diyarbekirspor maçı öncesi bazı detaylar

İLK YARİ SONUCU: 0-0



SAKARYASPOR DİYARBEKİRSPOR CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



Diyarbekirspor’dan destek çağrısı

Spor Toto 3. Lig 3. Grup Play Off final maçında Sakaryaspor ile İstanbul’da karşılaşacak olan Diyarbekirspor’dan destek çağrısı geldi.

Diyarbekirspor kulübünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, sadece İstanbul'da milyonlarca Diyarbakırlının yaşadığı vurgulandı. Açıklamada, “Geçmişte istanbul'da taraftar rekoru kırdık, tribünlere sığmadık, statlar bize yetmedi. Şimdi büyük bir gün daha geldi, çattı. Büyük Diyarbakırspor'un umudu sizlere emanet. Ayağa kalk gurbetteki hemşerim. Silkelen İstanbul. Bir dev uykudan uyansın, bir efsane geri dönsün. Harekete geç Marmara, Ege ve Türkiye'nin her yerindeki Diyarbakırspor sevdalısı milyonlarca yürek. Gün bugündür, gün kentine ve takımına sahip çıkma günüdür. 2. Lig'e yükselmek için sadece bir engel kaldı. Gelin beraber bu engeli aşalım” dedi.

SAKARYASPOR DİYARBEKİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Spor Toto 3. Lig'den 2. Lig'e çıkış maçı olacak olan Sakaryaspor Diyarbekirspor maçı, 14 Mayıs Pazar günü saat 15.00'da oynanacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetirken, yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Yusuf Bozdoğan üstlenecek. Bu mücadele TRT Kurdi kanalından canlı izlenebilecek.



En son 2012-2013'te 2. Lig'de yer alan Sakaryaspor, 11 sezon da Süper Lig'de mücadele etmişti. 2013-2014'ten beri 3. Lig'de yer alan Diyarbekirspor, daha önceki 3 sezonda da play-off'ta yer almasına rağmen 2 kez finalde, bir defa da yarı finalde elenmişti. İki takım arasında normal sezondaki maçlarda taraflar deplasmanda aynı skorla 1-0 galip geldi. Liglerde 5. kez karşılaşacak iki ekibin daha önceki karşılaşmalarında Diyarbekirspor ve Sakaryaspor'un birer galibiyeti bulunurken, 2 karşılaşma da berabere sona erdi. Spor Toto 3. Lig'den 2. Lig'e yükselecek son ekip 27 Mayıs Cumartesi günü oynanacak 2. Grup final maçıyla belli olacak.

