Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Malatyaspor Boluspor maçı canlı izle... İşte tüm detaylar...Yeni Malatyaspor - Boluspor maçı! TFF 1.Lig'in 33. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Boluspor'u konuk ediyor. Malatya İnönü Stadı'nda saat 17.00'de başlayan maçı hakem Kutluhan Bilgiç yönetiyor, karşılaşma TRTSPOR'dan dönüşümlü, ayrıca TRT KURDİ ve TRT AVAZ'dan canlı olarak ekranlara geliyor

Maçı aşağıdaki linklerden canlı olarak izleyebilirsiniz...



YENİ MALATYASPOR BOLUSPOR CANLI İZLE! TRT AVAZ

Malatyaspor - Boluspor maçı hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de nefes kesen karşılaşmanın özetini ve gollerini de maçın sonunda TRT Spor'da bulabilirsiniz.

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig aşkına sahaya çıkıyor

TFF 1. Lig’in 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor’u 2-1 yenen Evkur Yeni Malatyaspor, aldığı galibiyetle ligin bitimine 2 hafta kala Süper Lig yolunda büyük bir avantaj yakaladı. Malatya ekibi, 33. haftada evinde oynayacağı Boluspor maçını kazanması halinde rakiplerinin maçlarına bakmaksızın Süper Lig'e yükselecek.

Geçen hafta Bandırmaspor' 5-0 mağlup olarak şok bir yenilgi alan sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor karşısında aldığı 3 puanla hem kaybolan özgüvenini tekrar kazandı, hem de taraftarının gönlünü almayı başardı. Malatya temsilcisinde Adana Demirspor galibiyetinin sevinci sürerken, sarı-kırmızılı taraftarlar da müsabaka sonrasında şampiyonluk şarkıları söyledi. Evkur Yeni Malatyaspor, 33. haftada evinde oynayacağı Boluspor maçını kazanması halinde rakiplerinin maçlarına bakmaksızın Süper Lig'e yükselecek.



Oyuncuların hırsı gözlerden kaçmadı

Orduzu Pınarbaşı'nda gerçekleştirilen idmana tüm futbolcular katılırken, oyuncuların moralli ve hırslı oluşları gözlerden kaçmadı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman öncesi saha ortasında toplantı yapan Teknik Direktör İrfan Buz, futbolculara Boluspor maçıyla ilgili disiplinli ve soğuk kanlı olunması yönünde tavsiyelerde bulundu.

Buz, “Sizinle bu sene tüm Türkiye’ye örnek olacak bir takım görüntüsü ortaya koyduk. Yeri geldi üzüldük, yeri geldi kırıldık. Ama tek bir şey hep oldu, inanç. Biz hep inandık ve çok çalıştık. Sizlerle ne kadar gurur duysam azdır. Şimdi önümüzde tek 90 dakikalık bir mücadele var. Bu mücadelenin sonucu ne olursa olsun, sizler benim gönlümün şampiyonu oldunuz bile” sözleriyle, oyuncularına yönelik duygusal bir konuşma yaptı.

Evkur Yeni Malatyaspor’da sarı kart cezalıları Amutu ve Rahman Buğra ile sakatlığı süren Ayite Boluspor maçında forma giyemeyecek.

İnönü Stadı’na veda maçına taraftardan büyük ilgi

Evkur Yeni Malatyaspor’un Boluspor ile oynayacağı maç camia açısından Süper Lig yolundaki son 90 dakika olmasının yanında aynı zamanda İnönü Stadı’na da veda anlamı taşıyor. 1970 yılında hizmete giren İnönü Stadı, şehre yapılan yeni stadın yeni sezonda açılacak olması nedeniyle TOKİ’ye devredilerek yıkılacak. Malatyalı futbolseverler, İnönü Stadı’na veda maçında tribündeki yerini alabilmek için Boluspor maçı biletlerine büyük ilgi gösterdi.

Çarşamba gününden itibaren satışa sunulan müsabaka biletlerinin tamamına yakının satıldığı ifade edildi.

Genel Bilgiler

- PTT 1.Lig 2016/2017 Sezonu 33. Hafta mücadelesinde, 60 puan 11 averaj ile lider durumda bulunan Alima Yeni Malatyaspor, 50 puan -1 averaj ile 5. sırada yer alan Boluspor ile karşı karşıya geliyor.

- Ev sahibi takımda Rahman Buğra Çağıran, Austin Amutu, misafir takımda ise Abdulkadir Özdemir cezaları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

- 13.020 kişi kapasiteli Malatya İnönü Stadı Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek.

- Son 10 yılda, İrfan Buz ile Fuat Çapa 2 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçlarda her iki teknik adam da 1 galibiyet elde etti.

Ev Sahibi

- Kendi sahasında oynadığı son 7 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi.

- 18 maçla en fazla galibiyet alan takım.

- Hakem Kutluhan Bilgiç yönetiminde çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.

Konuk Ekip

- Deplasmanda oynadığı son 15 maçta kalesinde gol gördü.

- Hakem Kutluhan Bilgiç yönetiminde çıktığı 9 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti.

Son Karşılaşmalar

- Alima Yeni Malatyaspor 1, Boluspor 2 galibiyet elde ederken hiçbir maç berabere tamamlanmadı.

- Alima Yeni Malatyaspor 7 gol atarken, Boluspor 7 golle karşılık verdi.

- Tüm maçlar 2,5 gol üstünde tamamlandı.

- Maçların tamamında her iki taraf da gol atma başarısı gösterdi.

- 3 maç 4-6 gol aralığında tamamlandı.

- Alima Yeni Malatyaspor 1 ve Boluspor 2 maçta ilk golü atan taraf oldular.

CEZALI VE SAKATLAR

Evkur Yeni Malatyaspor:

- Rahman Buğra Çağıran - (Sarı Kart Cezalısı) İlk 11: 10, Yedek: 6, Gol: 1

- Austin Amutu - (Sarı Kart Cezalısı) İlk 11: 10, Yedek: 9, Gol: 3

Boluspor:

- Abdulkadir Özdemir - (Sarı Kart Cezalısı) İlk 11: 10, Yedek: 3, Gol: 1

- Mitchell Te Vrede - (Sakat) İlk 11: 4, Yedek: 3, Gol: 1

- Furkan Şeker - (Sakat) İlk 11: 25, Yedek: 3, Gol: 0

- Mamadou Diarra - (Ülkesinin Milli Takım Kadrosunda) İlk 11: 18, Yedek: 1, Gol: 4