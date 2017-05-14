Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Demirspor Sivasspor CANLI izle! TFF 1. Lig'in 33. haftasında Sivasspor deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oluyor. Süper Lig'e çıkma yolunda emin adımlarla ilerleyen Sivasspor'da parola mutlak galibiyet. Adana Demirspor'un ise kümede kalma yolunda mutlak puan ya da punalara ihtiyacı var. Saat 17:00'da başalyacak Adana Demirspor Sivasspor maçı TRT Türk ekranlarından naklen yayınlanacak. Adana Demir Sivas maçını canlı izlemek için ise aşağıdaki linke tıklamanız yeterli olacak...



ADANA DEMİRSPOR SİVASSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Adana Demirspor-Sivasspor maçı hangi kanalda, ne zaman?

Bu sezon öncesinde yayın sorunu yaşanmasına rağmen uzlaşma sağlanmasıyla TFF 1. Lig kapsamında oynanan karşılaşmalar TRT ekranlarından futbolseverlerle buluşuyor. Kendi şehrinin takımını ücretsiz izlemek isteyenler bu kategoride oynanan maçları TRT kanallarından takip edebiliyor. Bu kapsamda bugün saat 17.00'de oynanacak Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçı TRT Türk'ten canlı izlenebilecek. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek. Çınar'ın yardımcıları ise Kemal Yılmaz ve Cevdet Kömürcüoğlu olacak.



Aybaba: "Şampiyonluğu Sivas'a getirmek istiyoruz"

Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Adana Demirspor maçının final maçı olduğunu belirterek, "O maçı kazanıp hak ettiğimiz şampiyonluğu Sivas'a getirmeyi istiyoruz" dedi.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen idmana tüm futbolcular katılırken, hafif sakatlığı bulunan Gökhan Süzen takımdan ayrı düz koşu yaptı. Antrenmanı ziyaret eden Medicana Sivas Hastanesi yönetimi futbolculara baklava ikram etti.