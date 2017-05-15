Divan Kurulu Toplantısında yapılan açıklamada Galatasaray’ın borcu açıklandı. Sarı-kırmızı kulübün toplam borcu 2 milyar 391 milyon TL olarak açıklanırken, Florya ve Riva anlaşmalarından elde edilen gelirlerle birlikte toplam alacak ise 1 milyar 599 milyon TL. Sarı-kırmızılı kulübün toplam borç-alacak farkı ise 792 milyon TL olarak açıklandı.
İşte Galatasaray’ın borcu
15.05.2017 - 15:07 | Son Güncelleme: 15.05.2017 - 15:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray Kulübünün borcu 2 milyar 391 milyon lira olarak açıklandı. Toplam alacağın 1 milyar 599 milyon lira olduğu, borç-alacak farkının ise 792 milyon lira olarak gerçekleştiği kaydedildi.
Etiketler : galatasaray,borç,
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