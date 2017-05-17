Haberde “uçak kabinlerinde dizüstü bilgisayar kullanma yasağı ile bağlantılı DEAŞ tehdidine yönelik detayları” aktardığı, bu esnada Trump’ın bilgilerin hangi şehirde toplandığını da dile getirdiği bildirildi. ABD’li yetkililerin gazeteden “DEAŞ tehdidinin ayrıntılarının yayımlanmamasını rica ettikleri” ifade edildi. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H. Raymond McMaster haberleri yalanladı. Ancak Trump, “Uçuş güvenliği ve terörizme dair gerçekleri Beyaz Saray’daki açık buluşmada paylaşmak istedim. İnsani nedenler ve artı Rusya’nın DEAŞ ve terörizme karşı hava saldırılarını geliştirmesini istiyorum” yazarak iddiaları doğruladı.
Trump, gizli bilgileri Rusya ile paylaştı
17.05.2017 - 08:20 | Son Güncelleme: 17.05.2017 - 08:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump ile Washington Post arasındaki savaş sürüyor. Gazete, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşen Trump’ın bazı gizli bilgileri Rusya Dışişleri Bakanına verdiğini ileri sürdü.
Etiketler : trump,abd,rusya,bilgi,
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