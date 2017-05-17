Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haberde “uçak kabinlerinde dizüstü bilgisayar kullanma yasağı ile bağlantılı DEAŞ tehdidine yönelik detayları” aktardığı, bu esnada Trump’ın bilgilerin hangi şehirde toplandığını da dile getirdiği bildirildi. ABD’li yetkililerin gazeteden “DEAŞ tehdidinin ayrıntılarının yayımlanmamasını rica ettikleri” ifade edildi. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H. Raymond McMaster haberleri yalanladı. Ancak Trump, “Uçuş güvenliği ve terörizme dair gerçekleri Beyaz Saray’daki açık buluşmada paylaşmak istedim. İnsani nedenler ve artı Rusya’nın DEAŞ ve terörizme karşı hava saldırılarını geliştirmesini istiyorum” yazarak iddiaları doğruladı.