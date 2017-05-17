Beykoz'da bir çiftliğe polis operasyon gerçekleştiriyor. Özel harekat polislerin de katıldığı operasyona, şüpheli materyaller bulunması nedeniyle bomba imha uzmanları çağrıldı.
Beykoz'da flaş operasyon!
17.05.2017 - 13:52 | Son Güncelleme: 17.05.2017 - 13:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beykoz'da bir çiftliğe polis operasyon gerçekleştiriyor. Özel harekat polislerin de katıldığı operasyona, şüpheli materyaller bulunması nedeniyle bomba imha uzmanları çağrıldı.
Etiketler : beykoz,son dakika,operasyon,haberler,
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